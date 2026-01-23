Фінансові новини
- |
- 23.01.26
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
10:46 23.01.2026 |
Компанія BlackRock опублікувала тематичний прогноз на 2026 рік, в якому виділила дві ключові зв'язки трендів. Йдеться про прискорення розвитку ШІ на тлі зростання геополітичної конкуренції та зростаючої залежності цифрової економіки від фізичної інфраструктури.
У документі підкреслюється, що бум ШІ вже перейшов з фази експериментів у фазу масштабування, але саме це робить інфраструктуру ключовим «вузьким місцем».
Компанія вказала, що доступність і надійність електроенергії стають критичним фактором для нових потужностей. При цьому потреба в модернізації мереж і будівництві об'єктів буде підтримувати інвестиційний попит.
Автори також оцінюють, що сукупні інвестиції в інфраструктуру - від енергетики до дата-центрів, необхідних для масштабування ШІ, - можуть перевищити $100 трлн до 2040 року.
На їхню думку, сервіси вимагають все більше обчислень, які, своєю чергою, впираються в енергетику, мережі передачі та обладнання. Тому в прогнозі поруч з темою ШІ з'являються ланцюжки поставок і проєкти, що підвищують стійкість цифрової та енергетичної інфраструктури.
Окремий блок присвячений інвестиціям в індустрії штучного інтелекту.
У звіті йдеться про те, що ШІ є вкрай «капіталомістким напрямком» і розвивається одночасно через публічні ринки та приватне фінансування. Як індикатори наводяться дані про залучення близько $150 млрд ШІ-компаніями у 2025 році, а також великі угоди, включаючи раунд OpenAI приблизно на $40 млрд.
Криптовалютна частина прогнозу побудована навколо ідеї, що ринок «дорослішає» через практичне використання.
BlackRock робить акцент на стейблкоїнах і токенізації, пов'язуючи їх з розрахунками й фінансовою інфраструктурою. У звіті зазначено, що обсяги транзакцій в «стабільних монетах» ростуть швидше, ніж обсяги спотової торгівлі криптоактивами.
На думку експертів, це вказує на зміщення уваги від чистого трейдингу до платежів і розрахунків.
На цьому тлі в документі окремо виділяється Ethereum. За оцінкою авторів, понад 65% токенізованих активів припадає саме на цю мережу, що дозволяє розглядати її як базовий інфраструктурний шар для токенізації.
Згідно з документом, стейблкоїни виступають приватним випадком токенізації, де базовим активом є фіатна валюта. При цьому подальше розширення можливе шляхом інших класів активів.
Нарешті, BlackRock фіксує зростання інституційного інтересу до біткоїна через біржові продукти.
У звіті зазначається, що фонд компанії iShares Bitcoin Trust (IBIT) встановив рекорд за темпами залучення коштів. Він досяг показника в $70 млрд активів під управлінням за 341 торговий день.
Представники фінансового гіганта пов'язують це з тим, що тематичні ідеї, включаючи ШІ та криптоактиви, стають не тільки наративом, але і самостійною конструкцією для портфелів
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|S&P переглянуло кредитний рейтинг України до «CCC+» на тлі реструктуризації боргу.
|Документ про гарантії безпеки готовий до підписання, терміни залежать від США — президент.
|ЄС і США готують «план процвітання» України: Фон дер Ляєн озвучила подробиці.
|Японія у 2026 році спрямує $6 млрд на гуманітарну й технічну допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Аграрний ринок може повторити успіх біржової торгівлі деревиною — НКЦПФР
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
|Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM
|У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.
|Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
|Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах
Бізнес
|ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI
|Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів
|Смартфон Трампа так і не з’явився на ринку — демократи закликають до перевірки
|Європа готується до створення гігафабрик ШІ — рішення ЄС
|В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п’яти містах
Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
|Тайвань інвестує $250 млрд у виробництво чипів у США за новою торговельною угодою
|Імпорт деяких ШІ-чипів NVIDIA та AMD до США обкладуть митом у 25%