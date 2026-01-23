2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.

Компанія BlackRock опублікувала тематичний прогноз на 2026 рік, в якому виділила дві ключові зв'язки трендів. Йдеться про прискорення розвитку ШІ на тлі зростання геополітичної конкуренції та зростаючої залежності цифрової економіки від фізичної інфраструктури.

У документі підкреслюється, що бум ШІ вже перейшов з фази експериментів у фазу масштабування, але саме це робить інфраструктуру ключовим «вузьким місцем».

Компанія вказала, що доступність і надійність електроенергії стають критичним фактором для нових потужностей. При цьому потреба в модернізації мереж і будівництві об'єктів буде підтримувати інвестиційний попит.

Автори також оцінюють, що сукупні інвестиції в інфраструктуру - від енергетики до дата-центрів, необхідних для масштабування ШІ, - можуть перевищити $100 трлн до 2040 року.

На їхню думку, сервіси вимагають все більше обчислень, які, своєю чергою, впираються в енергетику, мережі передачі та обладнання. Тому в прогнозі поруч з темою ШІ з'являються ланцюжки поставок і проєкти, що підвищують стійкість цифрової та енергетичної інфраструктури.

Окремий блок присвячений інвестиціям в індустрії штучного інтелекту.

У звіті йдеться про те, що ШІ є вкрай «капіталомістким напрямком» і розвивається одночасно через публічні ринки та приватне фінансування. Як індикатори наводяться дані про залучення близько $150 млрд ШІ-компаніями у 2025 році, а також великі угоди, включаючи раунд OpenAI приблизно на $40 млрд.

Ринок ШІ: зростання приватних інвестицій і зниження активності IPO. Дані: BlackRock.

Криптовалютна частина прогнозу побудована навколо ідеї, що ринок «дорослішає» через практичне використання.

BlackRock робить акцент на стейблкоїнах і токенізації, пов'язуючи їх з розрахунками й фінансовою інфраструктурою. У звіті зазначено, що обсяги транзакцій в «стабільних монетах» ростуть швидше, ніж обсяги спотової торгівлі криптоактивами.

На думку експертів, це вказує на зміщення уваги від чистого трейдингу до платежів і розрахунків.

На цьому тлі в документі окремо виділяється Ethereum. За оцінкою авторів, понад 65% токенізованих активів припадає саме на цю мережу, що дозволяє розглядати її як базовий інфраструктурний шар для токенізації.

Роль Ethereum в екосистемі токенізованих активів. Дані: BlackRock.

Згідно з документом, стейблкоїни виступають приватним випадком токенізації, де базовим активом є фіатна валюта. При цьому подальше розширення можливе шляхом інших класів активів.

Нарешті, BlackRock фіксує зростання інституційного інтересу до біткоїна через біржові продукти.

У звіті зазначається, що фонд компанії iShares Bitcoin Trust (IBIT) встановив рекорд за темпами залучення коштів. Він досяг показника в $70 млрд активів під управлінням за 341 торговий день.

Представники фінансового гіганта пов'язують це з тим, що тематичні ідеї, включаючи ШІ та криптоактиви, стають не тільки наративом, але і самостійною конструкцією для портфелів