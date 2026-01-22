Фінансові новини
- 22.01.26
- 23:46
- RSS
- мапа сайту
Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.
12:23 22.01.2026 |
Компанія Blue Origin, яку підтримує Джефф Безос, представила супутникову мережу TeraWave, що позиціонується як конкурент SpaceX Starlink. У Blue Origin заявляють про пропускну здатність до 6 Тбіт/с в обидва боки.
Розгортання супутників планується розпочати наприкінці 2027 року. Водночас мережа не орієнтована на масовий ринок: TeraWave створюється для корпоративних клієнтів, дата-центрів і державних структур.
За даними компанії, система матиме багаторівневу архітектуру з 5 408 супутників, з яких більшість працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. Вони забезпечуватимуть підключення до 144 Гбіт/с через бездротові канали. Окремо планується запуск 128 супутників на середній навколоземній орбіті, які підтримуватимуть з'єднання зі швидкістю до 6 Тбіт/с.
На відміну від Starlink і супутникової мережі Amazon, Blue Origin не планує підключати мільйони користувачів. Максимальна кількість клієнтів оцінюється приблизно у 100 тисяч. Компанія заявляє, що мережа призначена для критично важливих операцій, де потрібна висока надійність і пропускна здатність.
Для порівняння, Starlink тільки готується запустити гігабітні швидкості для користувачів, тоді як Amazon у корпоративному сегменті просуває антени Leo Ultra зі швидкістю до 1 Гбіт/с на завантаження і 400 Мбіт/с на відправлення.
В Україні активних користувачів Starlink Direct to Cell понад 3 млн, найбільше у п'яти містах

Кількість абонентів "Київстару", які зареєструвалися для використання технології Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) від часу її запуску у листопаді 2025 року, перевищила 3 млн абонентів, найактивніше сервісом користуються в Києві, Львові, Вінниці, Хмельницькому та Дніпрі
