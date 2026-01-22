Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.

12:23 22.01.2026 |

Новини IT

Компанія Blue Origin, яку підтримує Джефф Безос, представила супутникову мережу TeraWave, що позиціонується як конкурент SpaceX Starlink. У Blue Origin заявляють про пропускну здатність до 6 Тбіт/с в обидва боки.

Розгортання супутників планується розпочати наприкінці 2027 року. Водночас мережа не орієнтована на масовий ринок: TeraWave створюється для корпоративних клієнтів, дата-центрів і державних структур.

За даними компанії, система матиме багаторівневу архітектуру з 5 408 супутників, з яких більшість працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. Вони забезпечуватимуть підключення до 144 Гбіт/с через бездротові канали. Окремо планується запуск 128 супутників на середній навколоземній орбіті, які підтримуватимуть з'єднання зі швидкістю до 6 Тбіт/с.

На відміну від Starlink і супутникової мережі Amazon, Blue Origin не планує підключати мільйони користувачів. Максимальна кількість клієнтів оцінюється приблизно у 100 тисяч. Компанія заявляє, що мережа призначена для критично важливих операцій, де потрібна висока надійність і пропускна здатність.

Для порівняння, Starlink тільки готується запустити гігабітні швидкості для користувачів, тоді як Amazon у корпоративному сегменті просуває антени Leo Ultra зі швидкістю до 1 Гбіт/с на завантаження і 400 Мбіт/с на відправлення.
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8191  0,13 0,31 43,4257  0,14 0,31
EUR 50,2752  0,05 0,10 50,9635  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,08 0,19 43,2000  0,07 0,16
EUR 50,5964  0,05 0,11 50,6260  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес