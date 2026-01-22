Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM

Компанія Microsoft оголосила про доступність застосунку Xbox для всіх комп'ютерів з Windows 11 на базі ARM-процесорів. Відтепер користувачі ARM-версії Windows мають повноцінну можливість купувати, завантажувати та стрімити ігри через застосунок Xbox.

Це стало можливим після оновлення емулятора Prism у грудні 2025 року, який тепер підтримує інструкції AVX та AVX2. Завдяки цьому x86- та x64-програми можуть ефективніше працювати на ARM‑архітектурі, що особливо важливо для запуску ігор. Microsoft повідомила, що понад 85% бібліотеки Game Pass уже сумісні з ARM‑пристроями.

Окрім цього, Windows на базі ARM тепер підтримує античит‑системи, зокрема Easy Anti Cheat від Epic. Це розширює доступ до багатьох мультиплеєрних онлайн‑ігор, що відрізняє платформу від рішень на базі SteamOS, де сумісність із подібним програмним забезпеченням обмежена.

Також для користувачів доступна функція Windows Performance Fit, яка пропонує рекомендації щодо того, які ігри мають добре працювати на певному пристрої з огляду на його апаратні можливості.

Компанія Microsoft запевняє, що вона та її партнери з часом запропонують ще більше ігор для ПК з Windows 11 на базі ARM.

