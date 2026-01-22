Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft відкрила доступ до Xbox-додатка на ПК з Windows 11 ARM

08:56 22.01.2026 |

Новини IT

Компанія Microsoft оголосила про доступність застосунку Xbox для всіх комп'ютерів з Windows 11 на базі ARM-процесорів. Відтепер користувачі ARM-версії Windows мають повноцінну можливість купувати, завантажувати та стрімити ігри через застосунок Xbox.

Це стало можливим після оновлення емулятора Prism у грудні 2025 року, який тепер підтримує інструкції AVX та AVX2. Завдяки цьому x86- та x64-програми можуть ефективніше працювати на ARM‑архітектурі, що особливо важливо для запуску ігор. Microsoft повідомила, що понад 85% бібліотеки Game Pass уже сумісні з ARM‑пристроями.

Окрім цього, Windows на базі ARM тепер підтримує античит‑системи, зокрема Easy Anti Cheat від Epic. Це розширює доступ до багатьох мультиплеєрних онлайн‑ігор, що відрізняє платформу від рішень на базі SteamOS, де сумісність із подібним програмним забезпеченням обмежена.

Також для користувачів доступна функція Windows Performance Fit, яка пропонує рекомендації щодо того, які ігри мають добре працювати на певному пристрої з огляду на його апаратні можливості.

Компанія Microsoft запевняє, що вона та її партнери з часом запропонують ще більше ігор для ПК з Windows 11 на базі ARM.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Microsoft
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1759
  0,0763
 0,18
EUR
 1
 50,6669
  0,0550
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9514  0,05 0,11 43,5614  0,30 0,69
EUR 50,3250  0,19 0,37 51,0614  0,53 1,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2400  0,00 0,00 43,2700  0,02 0,05
EUR 50,6510  0,03 0,07 50,6650  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес