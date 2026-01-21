У 2025 році виручка OpenAI перевищила позначку у 20 мільярдів доларів.

Фінансовий директор OpenAI Сара Фрайар повідомила, що річний дохід компанії у 2025 році перевищив $20 млрд. Про це вона написала в корпоративному блозі, зазначивши, що ще у 2024 році цей показник становив близько $6 млрд.

За словами Фрайар, ключовим фактором зростання стало розширення обчислювальних потужностей OpenAI.

У 2025 році сукупна потужність інфраструктури компанії досягла 1,9 ГВт проти 0,6 ГВт роком раніше і 0,2 ГВт у 2023 році. Вона підкреслила, що доходи зростали практично синхронно з доступними обчислювальними ресурсами.

Фрайар також відзначила рекордні показники щоденної та щотижневої активності користувачів. Платформа OpenAI, що підтримується Microsoft, охоплює текст, зображення, голос, код і API, а її використання все частіше виходить за рамки експериментів і стає частиною повсякденних робочих процесів, зазначила топменеджер.





У публікації підкреслюється, що бізнес-модель компанії еволюціонувала від дослідницького проєкту до масштабованої комерційної платформи.

«Те, що починалося як інструмент для пробудження цікавості, перетворилося на інфраструктуру, яка допомагає людям створювати більше, приймати рішення швидше і працювати на вищому рівні», - заявила CFO OpenAI.

OpenAI послідовно розвивала споживчі та корпоративні підписки, ціноутворення на основі використання API. Крім того, компанія почала впроваджувати рекламу та комерційні елементи в ChatGPT для фінансування зростаючих витрат.

Окремо Фрайар зазначила, що обчислювальні потужності залишаються найбільш дефіцитним ресурсом у сфері ШІ. Якщо раніше OpenAI залежала від одного постачальника, то тепер працює з диверсифікованою екосистемою партнерів, що дозволяє гнучко керувати типами обладнання та витратами.