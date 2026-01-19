Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах

17:33 19.01.2026 |

Новини IT

Соціальна мережа Threads від Meta обігнала X за кількістю щоденних активних користувачів на смартфонах. Водночас платформа Ілона Маска, раніше відома як Twitter, залишається лідером у вебі, повідомляє TechCrunch посилаючись на звіт Similarweb.

Станом на 7 січня 2026 року Threads налічує 141,5 мільйона щоденних користувачів на iOS та Android, тоді як у X - 125 мільйонів. Попри нещодавній скандал із ШІ-компанією Маска, коли Grok роздягав людей без їх згоди, ці зміни не є різкими, а лише підтверджують поступове зростання Threads та його впевнене залучення нової аудиторії.

Threads вперше обігнала X за кількістю активних користувачів на смартфонах

Головними чинниками для зростання соціальної мережі Meta є її реклама на інших платформах компанії, Instagram й Facebook, та активне впровадження нових функцій. За останній рік розробники додали спільноти на основі інтересів, підтримку особистих повідомлень, покращені фільтри, довгі пости, зникаючі публікації та навіть розпочали тестувати ігри.

Водночас у вебі X значно випереджає свого конкурента. Згідно з Similarweb, соціальна мережа Маска має понад 150 мільйонів відвідувань щодня, у той час, як Threads у браузерах практично не використовуються - всього 8,5 мільйонів відвідувань на день.


За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Meta, Twitter
 

