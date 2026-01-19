Чому ASUS зупинила запуск нових смартфонів — пояснення компанії

ASUS уперше офіційно прокоментувала свою відмову від випуску нових смартфонів. Хоча повідомлення про таке рішення з'явилися ще на початку 2026 року, компанія підтвердила й пояснила його лише зараз, передає Android Authority.

Голова ASUS Джонні Ши під час гала-концерту з нагоди кінця 2025 року розповів, що компанія тимчасово призупинить запуск нових мобільних смартфонів та перенаправить свої ресурси на дослідження та розробки в інші напрямки. Новими пріоритетами для компанії стануть комерційні ПК з ШІ та "фізичний штучний інтелект", як-от робототехніка та розумні окуляри.

Ши зазначив, що у майбутньому компанія не розширюватиме свою лінійку смартфонів, проте продовжить підтримувати наявних користувачів своїх пристроїв. Він також додав, що фінальне рішення ще обговорюється.

ASUS більше не бачить потенціалу росту ринку смартфонів, особливо у порівнянні з пристроями зі штучним інтелектом, які компанія може запропонувати. Хоча Ши не заявляв на пряму, що від смартфонів відмовляються повністю, у найближчі роки нових пристроїв очікувати швидше за все не варто.

