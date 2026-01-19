ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI

Компанія OpenAI оголосила про запуск тестування рекламних оголошень у сервісі ChatGPT. Відтепер частина користувачів у США, які користуються безкоштовним планом або новим тарифом Go за $7 на місяць, бачитимуть рекламу в інтерфейсі чат-бота. Водночас платні тарифи Pro, Plus, Business та Enterprise залишаються без реклами.

За інформацією компанії, реклама з'являтиметься внизу діалогу та буде пов'язана з темою обговорення. Користувачі отримають можливість контролювати покази: вони зможуть приховувати оголошення, переглядати пояснення щодо їхнього відображення та вимикати персоналізацію, що робить рекламу менш корисною. OpenAI також заявила, що не показуватиме рекламу користувачам, яких вважає молодшими за 18 років.

Компанія підкреслила, що рекламні оголошення не впливатимуть на відповіді чат-бота, а дані користувачів не продаватимуться рекламодавцям.

OpenAI розглядає показ реклами як спосіб зберегти вільний доступ до ChatGPT, одночасно отримуючи дохід від людей, які не готові підписатися на платну підписку. Водночас компанія хоче стимулювати перехід частини аудиторії на платні тарифи без реклами.

У блозі компанія зазначила, що впровадження реклами спрямоване на "підтримку місії, за якою розвиток штучного інтелекту має приносити користь людству".