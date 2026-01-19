Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ChatGPT починає експеримент із вбудованою рекламою — OpenAI

10:19 19.01.2026 |

Новини IT

Компанія OpenAI оголосила про запуск тестування рекламних оголошень у сервісі ChatGPT. Відтепер частина користувачів у США, які користуються безкоштовним планом або новим тарифом Go за $7 на місяць, бачитимуть рекламу в інтерфейсі чат-бота. Водночас платні тарифи Pro, Plus, Business та Enterprise залишаються без реклами.

За інформацією компанії, реклама з'являтиметься внизу діалогу та буде пов'язана з темою обговорення. Користувачі отримають можливість контролювати покази: вони зможуть приховувати оголошення, переглядати пояснення щодо їхнього відображення та вимикати персоналізацію, що робить рекламу менш корисною. OpenAI також заявила, що не показуватиме рекламу користувачам, яких вважає молодшими за 18 років.

Компанія підкреслила, що рекламні оголошення не впливатимуть на відповіді чат-бота, а дані користувачів не продаватимуться рекламодавцям.

OpenAI розглядає показ реклами як спосіб зберегти вільний доступ до ChatGPT, одночасно отримуючи дохід від людей, які не готові підписатися на платну підписку. Водночас компанія хоче стимулювати перехід частини аудиторії на платні тарифи без реклами.

У блозі компанія зазначила, що впровадження реклами спрямоване на "підтримку місії, за якою розвиток штучного інтелекту має приносити користь людству".

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2678
  0,1452
 0,33
EUR
 1
 50,3031
  0,1341
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0704  0,09 0,21 43,6589  0,13 0,30
EUR 50,1214  0,07 0,13 50,7986  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2800  0,03 0,07 43,3100  0,05 0,12
EUR 50,3560  0,03 0,06 50,3738  0,01 0,01

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес