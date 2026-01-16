Фінансові новини
16.01.26
12:18
RSS
мапа сайту
Microsoft, Meta, Amazon і Perplexity домовилися про платний корпоративний доступ до Вікіпедії
08:00 16.01.2026
Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity та Mistral AI стали новими учасниками програми Wikimedia Enterprise і відтепер будуть платити Фонду Вікімедіа за доступ до його проєктів, який включає величезну колекцію статей Вікіпедії. Про нові партнерства було оголошено під час відзначення 25-річчя Вікіпедії, передає The Verge.
Wikimedia Enterprise створено у 2021 році для надання великим компаніям платного доступу до розширеної версії API Wikipedia. Ця версія адаптована для комерційного використання та роботи з системами штучного інтелекту.
Лейн Бекер, старший директор з питань доходів Фонду Вікімедіа, пояснив, що програма пропонує функціонал, налаштований під потреби бізнесу та ШІ-компаній. За його словами, організація бере до уваги запити учасників, розробляє нові можливості та упорядковує дані так, щоб вони відповідали вимогам партнерів.
Фонд повідомив, що компанії Microsoft, Perplexity та Mistral AI приєдналися до програми протягом останнього року. Meta та Amazon, в свою чергу, вказані як "існуючі" партнери, але їхня участь була вперше оголошена публічно. Отримані кошти спрямовуються на підтримку проєктів фонду, що, за словами Бекера, допомагає забезпечити більш стабільну фінансову модель.
Представник Фонду Вікімедіа наголосив, що для компаній, які працюють у сфері штучного інтелекту, підтримка довгострокової життєздатності Вікіпедії є важливою, адже її матеріали становлять основу їхньої діяльності. Він зазначив, що досягнення нового балансу зі співпрацею таких компаній є критичним як для існування фонду, так і для самих учасників програми.
