НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X

14:44 15.01.2026 |

Новини IT

Платформа X Ілона Маска заявила, що Grok більше не генеруватиме оголені зображення людей. Компанія заявляє, що нові обмеження були впроваджені для акаунта чат-бота у соціальній мережі й подібна функціональність тепер недоступна навіть платним користувачам.

Додатково у заяві йдеться про те, що будь-які можливості редагування чи створення зображень тепер будуть доступні лише для користувачів, що мають передплату X Premium.

До таких мір компанія вдалася через те, що користувачі X почали масово використовувати Grok для створення оголених зображень жінок та дітей на платформі. Це викликало міжнародне обурення та призвело до заборони чат-бота в Індонезії та низки розслідувань в інших країнах, зокрема у США.

Ще до офіційної заяви зі сторони платформи, Ілон Маск написав у своєму акаунті, що не знав про те, що Grok генерує подібні зображення. Він заявив, що не бачив ні одного такого фото.

Водночас за попередніми повідомленнями в один момент чат-бот Маска генерував майже 7000 подібних зображень на годину. Попри це, Маск також каже, що у цьому винні користувачі, адже саме вони робили відповідні запити.
За матеріалами: mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,3927
  0,2691
 0,62
EUR
 1
 50,4375
  0,1726
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9513  0,12 0,27 43,6226  0,18 0,42
EUR 50,0987  0,09 0,17 50,8430  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5600  0,15 0,33 43,5900  0,15 0,33
EUR 50,5425  0,07 0,14 50,5645  0,07 0,14

Бізнес