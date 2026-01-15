Фінансові новини
- 15.01.26
- 18:22
- RSS
- мапа сайту
Grok відмовився від функції цифрового «роздягання» користувачів X
14:44 15.01.2026
Платформа X Ілона Маска заявила, що Grok більше не генеруватиме оголені зображення людей. Компанія заявляє, що нові обмеження були впроваджені для акаунта чат-бота у соціальній мережі й подібна функціональність тепер недоступна навіть платним користувачам.
Додатково у заяві йдеться про те, що будь-які можливості редагування чи створення зображень тепер будуть доступні лише для користувачів, що мають передплату X Premium.
До таких мір компанія вдалася через те, що користувачі X почали масово використовувати Grok для створення оголених зображень жінок та дітей на платформі. Це викликало міжнародне обурення та призвело до заборони чат-бота в Індонезії та низки розслідувань в інших країнах, зокрема у США.
Ще до офіційної заяви зі сторони платформи, Ілон Маск написав у своєму акаунті, що не знав про те, що Grok генерує подібні зображення. Він заявив, що не бачив ні одного такого фото.
Водночас за попередніми повідомленнями в один момент чат-бот Маска генерував майже 7000 подібних зображень на годину. Попри це, Маск також каже, що у цьому винні користувачі, адже саме вони робили відповідні запити.
