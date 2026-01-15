Фінансові новини
Усі відеокарти RTX отримають технологію DLSS 4.5 від NVIDIA
10:30 15.01.2026 |
Компанія NVIDIA оголосила про фінальний запуск технології DLSS 4.5 Super Resolution, який відтепер доступний усім користувачам відеокарт GeForce RTX.
Минулого тижня на CES 2026 було представлено оновлену версію системи масштабування зображення, а згодом випущено бета-версію цього програмного забезпечення. Тепер компанія відкрила доступ до стабільного релізу технології через додаток NVIDIA.
DLSS 4.5 Super Resolution забезпечує більш чітке відтворення графіки та покращену часову стабільність. У другому поколінні Super Resolution Transformer зменшено ефект "привидів" та вдосконалено згладжування. За даними NVIDIA, нова технологія працює у понад 400 іграх та програмах.
Компанія наголошує, що ця модель - найскладніша на сьогоднішній день. Вона навчена на розширеному наборі високоякісних даних і використовує у п'ять разів більше обчислювальної потужності порівняно з попередньою версією.
Окрім цього, компанія повідомила про плани додати вдосконалену функцію генерації кадрів навесні 2026 року. Вона буде доступна власникам відеокарт серії GeForce RTX 50. Нова система Dynamic 6x Frame Generation здатна створювати до п'яти додаткових кадрів на кожен традиційно згенерований, що дозволить досягати продуктивності до 240 к/с у 4K з трасуванням променів.
Власникам відеокарт RTX серій 20 і 30 варто враховувати, що ці GPU не підтримують обчислювальний формат FP8 на апаратному рівні, через що використання моделей M та L супроводжується помітнішим падінням продуктивності. Тому для таких систем оптимальним варіантом залишається модель K (DLSS 4), яка забезпечує кращий баланс між швидкодією та якістю зображення.
ТОП-НОВИНИ
