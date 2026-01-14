Фінансові новини
- 14.01.26
- 01:08
Google розпочне розробку і виробництво смартфонів Pixel у В'єтнамі - ЗМІ
15:27 13.01.2026 |
Американська Google (належить Alphabet Inc.) розпочне розробку і виробництво нових версій своїх флагманських смартфонів у В'єтнамі цього року, повідомляє японське видання Nikkei із посиланням на джерела.
Google, як і Apple Inc., прагне створити повноцінні ланцюжки поставок за межами Китаю, щоб скоротити залежність від виробництва в цій країні.
Як повідомляють джерела Nikkei, Google перенесе до В'єтнаму етап виведення на ринок нових продуктів (new product introductions, NPI) для смартфонів Pixel, Pixel Pro і Pixel Fold. У випадку найдешевшої версії - Pixel A - NPI продовжиться в Китаї.
Етап NPI, який включає розробку, налагодження і налаштування виробничих процесів, є ключовим при виведенні нового пристрою на ринок, зазначає видання. У ньому беруть участь сотні інженерів самої компанії та її постачальників; крім того, потрібні великі інвестиції в обладнання для тестування і виробництва пристроїв.
Незважаючи на те, що Google і Apple вже кілька років працюють над диверсифікацією ланцюжків поставок, обидві компанії, як і раніше, проводять NPI для своїх пристроїв в Китаї, оскільки в інших країнах немає настільки ж розвинених ланцюжків поставок, зазначає Nikkei.
Apple, у свою чергу, нарощує потужності в Індії та В'єтнамі. За даними джерел газети, компанія планує проводити NPI для iPhone в Індії поряд з Китаєм.
