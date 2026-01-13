Авторизация

FT: "п’ять-шість компаній" спричинять подорожчання комп’ютерів і смартфонів у 2026 році

10:56 12.01.2026

Новини IT

Ціни на смартфони та персональні комп'ютери у 2026 році продовжать зростати через дефіцит чипів пам'яті, викликаний бумом штучного інтелекту. Про це попередили ключові гравці ринку - Arm, Qualcomm і Samsung, пише Financial Times.

Генеральний директор Arm Рене Гаас заявив, що нинішній дефіцит на ринку пам'яті став найсерйознішим, які він бачив щонайменше за два десятиліття.

Співгенеральний директор Samsung Те Мун Ро також назвав дефіцит безпрецедентним і наголосив, що це неминуче позначиться на споживачах.

Фіндиректор Qualcomm Акаш Палхівала сказав, що дефіцит чипів пам'яті є "доволі драматичним", а причиною стало розгортання дата-центрів "п'ятьма чи шістьма компаніями з колосальними капітальними витратами".

Упродовж 2025 року такі компанії, як Google, Amazon, Meta та OpenAI, анонсували мільярдні інвестиції у будівництво дата-центрів для забезпечення роботи моделей і продуктів штучного інтелекту.

У результаті виробники пам'яті Samsung, SK Hynix і Micron переорієнтували свої ресурси на забезпечення потреб цих компаній, бо вони приносять більше грошей, а пам'ять, призначену для споживчих пристроїв, зокрема смартфонів і ноутбуків, відсунули на другий план. Micron взагалі вирішила згорнути споживчий бренд Crucial.

У Morgan Stanley вважають, що більшість виробників суттєво підвищать ціни на свою продукцію в першій половині 2026 року. Наслідком може стати скорочення продажу смартфонів на Android та персональних комп'ютерів під управлінням Windows.

Найсильнішого удару, за даними аналітичної компанії International Data Corporation, зазнають китайські виробники смартфонів нижчого цінового сегмента.

Apple і Samsung перебувають у кращій позиції, тому що мають довгострокові угоди, які забезпечують постачання компонентів на строк до двох років наперед.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

