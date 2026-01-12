Чип Snapdragon X2 Elite Extreme наблизився до результатів Apple M4 Max у тестах Geekbench

Платформа Windows 11 on Arm нарешті отримала процесор, який здатен на рівних конкурувати з чипами Apple. Новий Snapdragon X2 Elite Extreme показав вражаючі результати в Geekbench і суттєво скоротив розрив між Windows-ноутбуками та MacBook на Apple Silicon.

Хоча нові чипи від Qualcomm все ще поступаються 10-ядерному Apple M5 у одноядерних тестах, результати багатоядерних випробувань вражають. Найпотужніший представник серії - Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 - набрав 4072 бали в одноядерному та 23611 балів у багатоядерному тесті Geekbench. За одноядерною продуктивністю цей результат відповідає рівню Apple M4 Max, а в багатоядерних тестах він трохи випереджає M4 Pro, хоча й поступається M4 Max, який може перевищувати 26000 балів.

Раніше вже з'являлися тести референсного дизайну Snapdragon X2 Elite, де чип показував 3849 балів в одноядерному тесті та до 16222 балів у багатоядерному режимі тестування. Тепер з'явилися детальніші дані про кілька моделей, зокрема про версію Elite Extreme, яку вже називають "вбивцею MacBook".

Результати тестів Snapdragon X2 Elite

Qualcomm підготувала щонайменше три ключові конфігурації, які пройшли тестування.

Характеристика Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) Ядра (Prime / Performance) 12 / 6 12 / 6 6 / 6 Boost-частота (1 ядро / 2 ядра) 5,0 ГГц / 5,0 ГГц 4,7 ГГц / 4,7 ГГц 4,7 ГГц / 4,4 ГГц Максимальна частота (багатоядерний режим) 3,6 ГГц 3,4 ГГц 3,4 ГГц Загальний кеш 53 МБ 53 МБ 34 МБ Графічний процесор Adreno X2-90 Adreno X2-90 Adreno X2-85 Максимальна частота GPU 1,85 ГГц 1,70 ГГц 1,70 ГГц Продуктивність NPU (INT8) 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS Тип пам'яті LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 LPDDR5X-9523 Максимальний обсяг пам'яті 128+ ГБ 128 ГБ 128 ГБ Ширина шини пам'яті 192 біти 128 біт 128 біт Пропускна здатність пам'яті 228 ГБ/с 152 ГБ/с 152 ГБ/с Сигнальний процесор зображень (ISP) Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Qualcomm Spectra ISP Модем Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Snapdragon X75 5G Бездротові інтерфейси До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 До Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Snapdragon X2 Elite X2E-80-100 (базова модель):

Ядра: 12.

Результати: 3850 (одноядерний) / 16171 (багатоядерний).

Конкуренція: Цей чип значно випереджає Apple M3 (2997 / 11464) та навіть трохи обходить M3 Pro у багатоядерних задачах. Він перебуває в одній категорії з базовим Apple M4.

Snapdragon X2 Elite X2E-88-100:

Ядра: 18.

Результати: 3838 (одноядерний) / 20320 (багатоядерний).

Конкуренція: Потужність на рівні Apple M3 Max (близько 21000 у багатоядерному тесті), але трохи нижче за показники M4 Pro.

Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100:

Ядра: 18.

Результати: 4072 (одноядерний) / 23611 (багатоядерний).

Конкуренція: В одноядерному тесті він заходить на територію M4 Max. У багатоядерному - випереджає M4 Pro (23000), хоча все ще не може наздогнати M4 Max з його результатом понад 26000 балів.

Процесор Ядра Geekbench 6.5 одноядерний Geekbench 6.5 багатоядерний X2E-80-100 12 3 850 16 171 X2E-88-100 18 3 838 20 320 X2E-96-100 (Elite Extreme) 18 4 072 23 611 Apple M3 Базово 2 997 (2 976-3093) 11 464 (10 655-12 031) Apple M3 Pro 12 3 136 (3 078-3146) 15 422 (14 691-15 877) Apple M3 Max 16 3 134 (3 031-3175) 21 220 (21 083-21 409) Apple M4 10 3 783 (3 715-3913) 15 426 (15 172-15 564) Apple M4 Pro 14 3 918 (3 870-3976) 23 081 (22 696-23 164) Apple M4 Max 16 4 070 (4 025-4102) 26 814 (26 610-26 873) Apple M5 10 4 351 (4 298-4367) 18 053 (17 795-18 126)

Перші ноутбуки на базі Snapdragon X2 почнуть надходити у продаж у квітні 2026 року. Вони працюватимуть на базі Windows 11 26H1. Це оновлення платформи не принесе помітних змін у інтерфейсі, проте воно спеціально оптимізоване під нові чипи Qualcomm. Джерела вважають, що ці процесори можуть показати ще кращі результати, якщо Microsoft усуне глибинні проблеми продуктивності самої Windows 11.