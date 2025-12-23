Фінансові новини
23.12.25
10:11
- RSS
- мапа сайту
Хакери з Північної Кореї стали головним кошмаром власників криптовалют — у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд
08:29 22.12.2025 |
У 2025 році зловмисники викрали криптовалюти на суму понад $3,4 млрд, що робить цей рік одним з найзначніших в історії за обсягом викрадених коштів.
Що відомо
Як повідомляє аналітична компанія Chainalysis, хакери з Північної Кореї є найбільшою загрозою для власників криптовалют. Так, у 2025 році вони викрали не менше $2,02 млрд - це рекордний показник, який зріс на 51% порівняно з 2024 роком, а загальна сума викрадених ними за кілька років коштів становить $6,75 млрд.
Хоча кількість підтверджених атак з боку груп з Північної Кореї скоротилася, кожна з них приносить набагато більше шкоди, оскільки вони націлені на великі сервіси та інфраструктуру. У цілому, на частку кіберзлочинців з КНДР припадає 60% викраденого цього року.
І якщо раніше хакери з Північної Кореї банально зламували криптогаманці, то тепер вони діють більш складно і витончено: вони впроваджуються в компанії, видають себе за співробітників служби підтримки і обманом отримують доступ до критичної інфраструктури або хитрістю змушують жертв встановлювати шкідливе ПО, за допомогою якого і відбувається крадіжка криптовалют. Також корейці активно використовують складні схеми відмивання через мости між блокчейнами, міксер-сервіси та спеціалізовані платформи.
Така діяльність активно підтримується корейською владою, хакери отримують топове обладнання і повний захист держави, а Північна Корея володіє одним з найбільших запасів у світі біткоїнів та інших криптовалют.
Найбільшою операцією 2025 року стала атака на криптобіржу ByBit, в результаті якої викрадені активи на суму $1,5 млрд.
При цьому агентство Chainalysis зазначило, що загальна сума, викрадена з гаманців рядових користувачів, знизилася в порівнянні з минулим роком, що скоріш за все пов'язано з посиленням протоколів безпеки бірж і гаманців.
