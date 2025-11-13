AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5

AMD анонсувала процесор Ryzen 5 7500X3D, який став найвигіднішим представником лінійки ігрових чипів з технологією 3D V-Cache для платформи AM5.

Процесор позиціонується як бюджетне рішення для геймерів, пропонуючи високу продуктивність в іграх завдяки збільшеному об'єму кеш-пам'яті. За даними AMD, він випереджає дорожчі конкуренти, такі як Intel Core Ultra 5 245KF і Core i5-14600K, в ряді ігрових сценаріїв.

Технічні характеристики Ryzen 5 7500X3D

* архітектура: Zen 4

* кількість ядер/потоків: 6/12

* тактова частота: до 4,5 ГГц

* кеш-пам'ять: 96 МБ L3 (включаючи 64 МБ 3D V-Cache) + 6 МБ L2

* TDP: 65 Вт

* Сокет: AM5

У синтетичних тестах Geekbench Ryzen 5 7500X3D показує результати, всього на 8% поступаючись дорожчому Ryzen 5 7600X3D, при цьому зберігаючи нижче споживання енергії та ціну. Це робить його привабливим вибором для зборок середнього рівня, орієнтованих на високу продуктивність.

AMD Ryzen 5 7500X3D вже доступний у ряді роздрібних мереж у США та Європі за ціною близько $270/€280.