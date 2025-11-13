Фінансові новини
13.11.25
19:33
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
18:17 13.11.2025 |
AMD анонсувала процесор Ryzen 5 7500X3D, який став найвигіднішим представником лінійки ігрових чипів з технологією 3D V-Cache для платформи AM5.
Процесор позиціонується як бюджетне рішення для геймерів, пропонуючи високу продуктивність в іграх завдяки збільшеному об'єму кеш-пам'яті. За даними AMD, він випереджає дорожчі конкуренти, такі як Intel Core Ultra 5 245KF і Core i5-14600K, в ряді ігрових сценаріїв.
Технічні характеристики Ryzen 5 7500X3D
* архітектура: Zen 4
* кількість ядер/потоків: 6/12
* тактова частота: до 4,5 ГГц
* кеш-пам'ять: 96 МБ L3 (включаючи 64 МБ 3D V-Cache) + 6 МБ L2
* TDP: 65 Вт
* Сокет: AM5
У синтетичних тестах Geekbench Ryzen 5 7500X3D показує результати, всього на 8% поступаючись дорожчому Ryzen 5 7600X3D, при цьому зберігаючи нижче споживання енергії та ціну. Це робить його привабливим вибором для зборок середнього рівня, орієнтованих на високу продуктивність.
AMD Ryzen 5 7500X3D вже доступний у ряді роздрібних мереж у США та Європі за ціною близько $270/€280.
