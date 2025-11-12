Фінансові новини
12.11.25
- 14:53
- RSS
- мапа сайту
AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
14:03 12.11.2025
Процесори з новою архітектурою Zen 6 вийдуть у 2026 році. Користувачі отримають чипи EPYC (Venice), десктопні та мобільні Ryzen (Olympic Ridge і Medusa Point).
Під час Financial Analyst Day 2025 AMD показала дорожню карту розвитку процесорних ядер, яка підтверджує архітектури Zen 6 та Zen 7. Нові чипи компанії вийдуть наступного року та виготовлятимуться з використанням 2-нм техпроцесу TSMC. Лінійка включатиме варіанти Zen 6 та Zen 6C, оптимізовані, відповідно, для високої продуктивності та енергоефективності.
За словами технічного директора AMD Марка Пейпермастера, Zen 6 забезпечить виконання більшої кількості інструкцій за такт, підвищену ефективність та розширену підтримку різних типів даних штучного інтелекту з додатковими конвеєрами ШІ. Серверні рішення AMD Helios також будуть працювати на базі EPYC Venice у поєднанні з графічними процесорами CDNA 5, що використовують Infinity Fabric 5-го покоління з пропускною здатністю 224 ГБ/с.
AMD також вперше підтвердила архітектуру Zen 7 як "вузол майбутнього". Вона отримає новий матричний рушій та ще більше розширить обробку ШІ. Компанія не розкрила конкретний техпроцес чи вікно запуску, але очікується, що архітектура наслідуватиме Zen 6 у 2027-2028 ках, принаймні у процесорах EPYC (Verano).
Жодних інших подробиць про Zen 6 та Zen 7 не було оприлюднено, тому доведеться знов покладатися на неофіційні джерела. Нагадаємо, раніше стало відомо, що процесори AMD Zen 6 підтримуватимуть сокет AM5.
