Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro

09:21 22.10.2025 |

Новини IT

 

Спеціалісти DxOMark нарешті дісталися до камер iPhone 17 Pro і назвали його найкращим смартфоном для селфі у світі, поставивши на перше місце у своєму рейтингу фронтальних камер. З першого місця було посунуто попереднього «короля» iPhone 16 Pro Max, який, до слова, не те щоб сильно програв новачку - 151 проти 154 балів. Причому в фотоможливостях DxOMark оцінили приріст всього в 1 бал - з 149 до 150 балів. Третє ж місце займає... ні, не iPhone 15 Pro Max, Honor Magic6 Pro зі 151 балом.

Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro

 

Найбільший приріст спеціалісти відмітили саме в відеозйомці - зі 155 до 159 балів. Новий квадратний сенсор, 20 мм фокусна відстань, гарна стабілізація і визначення людей в кадрі - усі покращення заслужили похвали.

Втім, на поприщі основної камери iPhone 17 Pro не зміг подолати дракона. Перше місце все ще заслужено займає Huawei Pura 80 Ultra, а на другому знаходиться Oppo Find X8 Ultra. Втім і третє місце iPhone 17 Pro це великий крок вперед - найближчий представник Apple (iPhone 16 Pro Max) тепер посідає сьоме місце.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7441
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 48,4732
  0,1898
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 09:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3472  0,01 0,04 41,9828  0,05 0,11
EUR 48,2633  0,07 0,14 48,9233  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7350  0,05 0,13 41,7650  0,05 0,13
EUR 48,4700  0,08 0,16 48,5000  0,08 0,16

