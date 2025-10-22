Фінансові новини
Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
09:21 22.10.2025 |
Спеціалісти DxOMark нарешті дісталися до камер iPhone 17 Pro і назвали його найкращим смартфоном для селфі у світі, поставивши на перше місце у своєму рейтингу фронтальних камер. З першого місця було посунуто попереднього «короля» iPhone 16 Pro Max, який, до слова, не те щоб сильно програв новачку - 151 проти 154 балів. Причому в фотоможливостях DxOMark оцінили приріст всього в 1 бал - з 149 до 150 балів. Третє ж місце займає... ні, не iPhone 15 Pro Max, Honor Magic6 Pro зі 151 балом.
Найбільший приріст спеціалісти відмітили саме в відеозйомці - зі 155 до 159 балів. Новий квадратний сенсор, 20 мм фокусна відстань, гарна стабілізація і визначення людей в кадрі - усі покращення заслужили похвали.
Втім, на поприщі основної камери iPhone 17 Pro не зміг подолати дракона. Перше місце все ще заслужено займає Huawei Pura 80 Ultra, а на другому знаходиться Oppo Find X8 Ultra. Втім і третє місце iPhone 17 Pro це великий крок вперед - найближчий представник Apple (iPhone 16 Pro Max) тепер посідає сьоме місце.
