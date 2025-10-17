Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500

Нова Apple Vision Pro отримала чип M5 і ремінець Dual Knit Band й разом з тим зберегла попередню ціну.

Згідно з релізом, новий процесор дозволяє відображати на 10% більше пікселів на OLED-дисплеях і збільшує частоту оновлення до 120 Гц (раніше максимум 100 Гц); тоді як функції на базі штучного інтелекту, такі як Persona або просторове фото, тепер працюють до 50% швидше.

M5 доповнюється спеціально розробленим чипом R1, який обробляє вхідні дані з 12 камер, 5 датчиків та 6 мікрофонів, щоб передавати їх на дисплей протягом 12 мс. Час роботи батареї покращено приблизно на 30 хвилин - до 2,5 годин загального використання та 3 години у режимі відтворення відео.

Новий ремінець Dual Knit Band пропонує подвійну фіксацію на голові - зверху та позаду - та буде доступний в розмірах S, M і L. Його можна придбати окремо для гарнітури першого покоління.

Сам шолом став трохи важчим - 750-800 г, згідно з сайтом Apple (на 150 г більше).

Оновлені гарнітури Apple Vision Pro будуть доступні у продажу з 22 жовтня за ціною від $3500 за початкову версію. Модель доступна у варіаціях на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

Цікаво, що для Vision Pro Apple не пропонує опції trade-in, на відміну від більшості своїх продуктів.