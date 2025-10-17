Фінансові новини
- 17.10.25
- 14:18
- RSS
- мапа сайту
Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
10:01 17.10.2025 |
Нова Apple Vision Pro отримала чип M5 і ремінець Dual Knit Band й разом з тим зберегла попередню ціну.
Згідно з релізом, новий процесор дозволяє відображати на 10% більше пікселів на OLED-дисплеях і збільшує частоту оновлення до 120 Гц (раніше максимум 100 Гц); тоді як функції на базі штучного інтелекту, такі як Persona або просторове фото, тепер працюють до 50% швидше.
M5 доповнюється спеціально розробленим чипом R1, який обробляє вхідні дані з 12 камер, 5 датчиків та 6 мікрофонів, щоб передавати їх на дисплей протягом 12 мс. Час роботи батареї покращено приблизно на 30 хвилин - до 2,5 годин загального використання та 3 години у режимі відтворення відео.
Новий ремінець Dual Knit Band пропонує подвійну фіксацію на голові - зверху та позаду - та буде доступний в розмірах S, M і L. Його можна придбати окремо для гарнітури першого покоління.
Сам шолом став трохи важчим - 750-800 г, згідно з сайтом Apple (на 150 г більше).
Оновлені гарнітури Apple Vision Pro будуть доступні у продажу з 22 жовтня за ціною від $3500 за початкову версію. Модель доступна у варіаціях на 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.
Цікаво, що для Vision Pro Apple не пропонує опції trade-in, на відміну від більшості своїх продуктів.
Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ТОП-НОВИНИ
Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
Бізнес
Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній