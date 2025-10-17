Фінансові новини
Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
09:49 17.10.2025 |
Цього разу не було першого пристрою з новим процесором: Apple представила одразу 14-дюймовий MacBook Pro, планшет iPad Pro та оновлену гарнітуру змішаної реальності Vision Pro на чипі M5.
Apple називає новий MacBook Pro "наступним великим стрибком у сфері штучного інтелекту для Mac". Ймовірно, через процесор, для якого задекларована у 3,5 раза більша швидкодія ШІ, ніж в M4. Він отримав 10 ядер GPU з нейронними прискорювачами, котрі забезпечують до 1,6 раза вищу частоту кадрів в іграх порівняно з попередником. Десятиядерний CPU забезпечить до 20% покращення багатопотокової продуктивності.
MacBook Pro M5 отримав удвічі продуктивніший SSD та дворазове збільшення його обсягу - до 4 ТБ, замість максимальних 2 ТБ у версії з M4. Пропускна здатність пам'яті також покращилася - до 153 ГБ/с, замість 120 ГБ/с, доступних раніше. З оновленням Apple пропонує оперативну пам'ять 16 ГБ або 24 ГБ (у максимальній конфігурації) та "феноменальний час автономної роботи до 24 годин".
"Чудовий дисплей Liquid Retina XDR з опцією нанотекстури, 12 МП камера Center Stage, звукова система з шістьма динаміками, широкий набір портів, можливості Apple Intelligence та неперевершена потужність macOS Tahoe", - зазначає Apple у розповіді про характеристики нового MacBook.
Новий MacBook Pro M5 вже доступний для замовлення, з тією ж початковою ціною $1599, що і його попередник. Прямі продажі розпочнуться у середу, 22 жовтня. Попри очікування, породжені тізером, новий MacBook Pro вийшов у тих же чорному та сріблястому кольорах, що й раніше.
