Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7

15:45 13.10.2025 |

Новини IT, Транспорт

Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7

 

Акції китайського технологічного гіганта Xiaomi різко впали у понеділок 13 жовтня 2025 року після повідомлень про аварію електромобіля SU7 у Ченду, де загинув один водій. На Гонконзькій біржі падіння досягло 8,7% - найгіршого показника з квітня, пише CNBC.

Очевидці та відео показали, що перехожі не змогли відкрити двері автомобіля, щоб врятувати пасажира. Поліція повідомила, що аварія сталася після зіткнення SU7 з іншим седаном, загинув 31-річний водій, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння. Xiaomi поки не коментувала інцидент.

Це вже друге смертельне ДТП за участю SU7 цього року, що викликало питання щодо систем "розумного водіння" та безпеки електронних дверних ручок.

Електронні ручки, які широко використовує Tesla та інші виробники EV, працюють на сенсорах й можуть відмовити під час пожежі або відключення живлення. Китай розглядає можливу заборону таких ручок, тоді як у США NHTSA розпочала розслідування щодо близько 174 000 Tesla Model Y через подібні проблеми.

Інцидент ще раз підкреслює важливість безпеки сучасних електромобілів і потенційні ризики нових технологій.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Xiaomi
 

