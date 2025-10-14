Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження

Nubia показала зображення майбутнього ігрового смартфона Red Magic 11 Pro, який дебютує 17 жовтня. Головна новинка - прозоре кільце з водяним охолодженням, що вперше доповнюватиме активну повітряну систему охолодження в мобільному пристрої.

Ключові особливості:

* Дизайн: плоска задня панель без виступу камери, фронтальна камера під дисплеєм.

* Охолодження: гібридна система з водяним кільцем, вентилятором Wind 4.0 (до 24 000 об/хв) та запатентованим «повітряним водоспадом»

* Захист: IPX8 - водостійкість

* Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

* Акумулятор: близько 8000 мА·г

* Біометрія: ультразвуковий сканер відбитків пальців

* Камера: очікується фронтальна на 50 МП

* Інтерфейс: чип для підвищеного опитування сенсору для ігор

* Варіанти кольору: прозорий Deuterium Silver Wing, прозорий Deuterium Dark Night, Dark Knight, Silver Wing Ares - «прозорі» версії матимуть видиме кільце охолодження

За словами менеджера продукту Джеймса Цзяна, Red Magic 11 Pro «на покоління випереджає конкурентів» у сфері охолодження та продуктивності.