Фінансові новини
- |
- 26.09.25
- |
- 14:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
14:16 26.09.2025 |
Xiaomi представила два нових планшети - Pad 8 і Pad 8 Pro, орієнтовані на мультимедіа, навчання та продуктивність. Обидві моделі мають однаковий 11.2-дюймовий дисплей, але відрізняються процесорами, камерами та конфігураціями пам'яті.
Xiaomi Pad 8
* Екран: 11.2" LCD, 2.5K (2560×1600), 120 Гц, яскравість: до 600 ніт; DC Dimming, Dolby Vision
* Процесор: Snapdragon 8s Gen 4
* RAM: 6/8 ГБ LPDDR4X
* Накопичувач: 128/256 ГБ UFS 2.2
* Камери: 8 МП основна, 5 МП фронтальна
* Акумулятор: 9 200 мА·год, зарядка 33 Вт
* Звук: 4 динаміки, Dolby Atmos
* ОС: HyperOS (Android 14)
* Аксесуари: підтримка стилуса та клавіатури
* Ціна (Китай): від $310
Xiaomi Pad 8 Pro
* Екран: 11.2" 3200х2136, LCD, 2.5K, 144 Гц, яскравість: до 900 ніт; Dolby Vision, DC Dimming
* Процесор: Snapdragon 8 Elite
* RAM: 8/12/16 ГБ LPDDR5X
* Накопичувач: 128/256/512 ГБ UFS 4.0
* Камери: 13 МП основна, 8 МП фронтальна
* Акумулятор: 9 200 мА·год, зарядка 67 Вт
* Звук: 4 динаміки, Dolby Atmos
* ОС: HyperOS (Android 14)
* Аксесуари: підтримка стилуса та клавіатури
* Ціна (Китай): від $390
Обидві моделі вже доступні для замовлення в Китаї. Глобальний реліз поки що не анонсовувався.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Порошенку 60: найкращий подарунок – донат «Справі Громад» на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр
ТОП-НОВИНИ
|«Далекобійні уламки» вчергове уразили Афіпський НПЗ
|Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos
|Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї
|Microsoft продовжить безплатні оновлення Windows 10 на рік, але лише в Європі
|Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло
|ШІ штурмує біржі: кожен десятий інвестор вже питає ChatGPT про акції
|Qualcomm випустила Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme для Windows ПК
|Qualcomm представила флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 із ядрами Oryon 3-го покоління
Бізнес
|Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
|Google готує Android для ПК: CEO Qualcomm назвав його «дивовижним»
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам