НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos

14:16 26.09.2025 |

Новини IT

Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos

 

Xiaomi представила два нових планшети - Pad 8 і Pad 8 Pro, орієнтовані на мультимедіа, навчання та продуктивність. Обидві моделі мають однаковий 11.2-дюймовий дисплей, але відрізняються процесорами, камерами та конфігураціями пам'яті.

Xiaomi Pad 8

Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos

 

* Екран: 11.2" LCD, 2.5K (2560×1600), 120 Гц, яскравість: до 600 ніт; DC Dimming, Dolby Vision

* Процесор: Snapdragon 8s Gen 4
* RAM: 6/8 ГБ LPDDR4X
* Накопичувач: 128/256 ГБ UFS 2.2
* Камери: 8 МП основна, 5 МП фронтальна
* Акумулятор: 9 200 мА·год, зарядка 33 Вт
* Звук: 4 динаміки, Dolby Atmos
* ОС: HyperOS (Android 14)
* Аксесуари: підтримка стилуса та клавіатури
* Ціна (Китай): від $310

Xiaomi Pad 8 Pro

Анонсовано Xiaomi Pad 8 та Pad 8 Pro — 11.2" дисплей, Snapdragon, HyperOS і Dolby Atmos

 

* Екран: 11.2" 3200х2136, LCD, 2.5K, 144 Гц, яскравість: до 900 ніт; Dolby Vision, DC Dimming

* Процесор: Snapdragon 8 Elite
* RAM: 8/12/16 ГБ LPDDR5X
* Накопичувач: 128/256/512 ГБ UFS 4.0
* Камери: 13 МП основна, 8 МП фронтальна
* Акумулятор: 9 200 мА·год, зарядка 67 Вт
* Звук: 4 динаміки, Dolby Atmos
* ОС: HyperOS (Android 14)
* Аксесуари: підтримка стилуса та клавіатури
* Ціна (Китай): від $390

Обидві моделі вже доступні для замовлення в Китаї. Глобальний реліз поки що не анонсовувався.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4939
  0,0834
 0,20
EUR
 1
 48,7118
  0,0545
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1045  0,03 0,06 41,6900  0,06 0,15
EUR 48,2182  0,14 0,29 48,9082  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5050  0,00 0,01
EUR 48,4750  0,00 0,00 48,5050  0,00 0,01

