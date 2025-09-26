Смартфони Xiaomi 17 представлені офіційно: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, додатковий екран та великі батареї

Xiaomi 17 Pro

У Китаї відбулася презентація нової лінійки смартфонів Xiaomi 17, до якої увійшли моделі 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Компанія зробила акцент на автономності пристроїв, продуктивності та новому рішенні - додатковому дисплеї на задній панелі у версіях Pro.

Усі смартфони лінійки працюють на новому флагманському процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, який компанія Qualcomm нещодавно представила. За її даними, цей чип забезпечує на 20% вищу продуктивність та на 35% кращу енергоефективність у порівнянні з попереднім поколінням.

Xiaomi 17

Новинки отримали LTPO OLED-екрани з роздільною здатністю 1.5K, частотою оновлення від 1 до 120 Гц, та максимальною яскравістю 3500 ніт. Для захисту у стандартному Xiaomi 17 використано захисне скло Xiaomi Dragon Crystal Glass, а в старших моделях - преміальне Xiaomi Shield Glass 3.0. Діагональ екранів становить 6,3 дюйма у Xiaomi 17 та 17 Pro, а у Pro Max - 6,9 дюйма.

Моделі 17 Pro та 17 Pro Max додатково отримали другий OLED-екран, розташований навколо блоку камер. Він має діагональ 2,7 та 2,9 дюйма відповідно до моделей і також підтримує частоту 120 Гц та яскравість 3500 ніт. Цей дисплей може використовуватися як видошукач для селфі, панель керування музикою чи віджетами, а також для відображення сповіщень.

Окрім цього, компанія представила офіційний чохол у стилі Game Boy з фізичними кнопками, який перетворює смартфон на портативну ігрову консоль.

Усі смартфони серії оснащені потрійною камерою Leica Summilux з підтримкою Hyper OIS та запису відео у 8K.

Базова модель має 50 Мп основний сенсор Light Fusion 950 з діафрагмою f/1,67, 50 Мп ультраширокий модуль (f/2.4) із кутом огляду 102° та 50 Мп телеоб'єктив (f/2.0) із 2,6-кратним оптичним зумом.

Смартфони 17 Pro та Pro Max отримали покращений основний 50 Мп сенсор Light Fusion 950L з діафрагмою f/1,67, аналогічний ультраширокий модуль та 50 Мп телефото камеру із 5-кратним оптичним зумом.

Телеоб'єктиви у старших моделях відрізняються: Pro-версія має модуль зі світлосилою f/3.0 і макрозйомкою з мінімальною дистанцією 20 см, тоді як Pro Max - модуль з f/2.6 і дистанцією 30 см відповідно. Фронтальна камера у всіх моделей - 50 Мп (f/2.2) з підтримкою запису відео у форматі 4K 60 fps.

Що стосується автономності, то усі моделі мають досить великі акумулятори. Xiaomi 17 має ємність батареї 7000 мА·год, 17 Pro - 6300 мА·год, а Pro Max - 7500 мА·год. Усі пристрої підтримують заряджання 100 Вт по кабелю та 50 Вт бездротове.

Смартфони матимуть від 12 до 16 ГБ оперативної пам'яті та від 256 Гб до 1 ТБ основної. "З коробки" пристрої постачатимуться з новою системою HyperOS 3.0 на базі Android 16.

Продажі в Китаї стартують 27 вересня. Ціни становлять: від 4499 юанів (~$630) за Xiaomi 17, 4999 юанів (~$700) за 17 Pro та 5999 юанів (~$840 ) за 17 Pro Max. Глобальний реліз очікується навесні 2026 року, ймовірно під час виставки MWC у Барселоні.