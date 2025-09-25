Xiaomi 15T з камерами Leica вже у продажу в Алло

В Україні офіційно почалися продажі серії Xiaomi 15T, яка щойно дебютувала у світі. Купити смартфон уже можна в мережі Алло - ціни стартують із 20 000 гривень, а спеціальна пропозиція діє до 6 жовтня.

Серія представлена у конфігураціях 12+256 ГБ та 12+512 ГБ. Обидві моделі отримали 6.83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 3200 ніт - це дозволяє комфортно користуватися смартфоном навіть під прямим сонячним світлом.

За продуктивність відповідає новий чип MediaTek Dimensity 8400-Ultra, який поєднує високу швидкодію та енергоефективність. Підтримує роботу й акумулятор на 5500 мА·год, а відновити заряд допоможе швидка гіперзарядка 67 Вт.

Камери Leica

Особливий акцент зроблено на фотоможливостях. Смартфон має 50 МП основний модуль із сенсором Light Fusion 800 та об'єктивом Leica Summilux з апертурою ƒ/1.7. Йому асистують 50 МП телефото та 12 МП ультраширококутна камера. За словами виробника, користувачі можуть розраховувати на високу деталізацію, природну передачу кольорів і якісні знімки навіть за слабкого освітлення.

Вартість смартфонів у мережі Алло починається від 20 000 гривень.

* Xiaomi 15T 12/256 ГБ - 20 000 грн

* Xiaomi 15T 12/512 ГБ - 22 000 грн

* Xiaomi 15T Pro 12/256 ГБ - 28 000 грн

* Xiaomi 15T Pro 12/512 ГБ - 30 000 грн

Продажі вже стартували, а пропозиція зберігатиметься до 6 жовтня.