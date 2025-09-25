Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini

На презентації 24 вересня 2025 року Xiaomi представила одразу два нових планшети - Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad mini.

Redmi Pad 2 Pro

Планшет матиме три версії - Wi-Fi, 5G і Matte Glass Edition. Matte Glass Edition матиме екран з нано-текстурованим покриттям, що розсіює до 97% відблисків. Ця версія буде доступна лише у версії з 8/256 Гб за ціною 380 євро.

* Процесор: Snapdragon 7s Gen 4

* Пам'ять: 6/8 Гб LPDDR4X RAM, 128/256 Гб UFS 2.2

* Дисплей: 12.1", 1600 x 2560, IPS LCD, 120 Гц, 600 ніт, Dolby Vision, DC Dimming, сертифікація TÜV Rheinland (низький рівень синього світла)

* Камери: 8 Мп основна (5G версія матиме 13 Мп основну камеру), 8 Мп фронтальна

* Акумулятор: 12 000 мА·год, зарядка 33 Вт, реверсивна дротова - 27 Вт

* Звук: чотири динаміки з Dolby Atmos

* ОС: HyperOS на базі Android

* Розміри: 279.8 x 181.7 x 7.5 мм; вага 610 г

* Кольори: Graphite Gray, Silver, Lavender Purple

* Ціни в Китаї: (Wi-Fi/5G)

* 6/128 Гб - 300/380 євро

* 8/256 Гб - 350/450 євро

Redmi Pad mini

* Процесор: MediaTek Dimensity 9400+

* Екран: 8.8" LCD, 3K, 165 Гц, до 700 ніт, Dolby Vision, DC Dimming

* Пам'ять: 8/12 Гб LPDDR5X; накопичувач 256/512 ГБ UFS 4.1

* Камери: основна 13 Мп, запис 4K 30 fps; фронтальна 8 Мп

* Акумулятор: 7500 мА·год; швидка зарядка: 67 Вт; реверсивна зарядка: 18 Вт (дротова)

* Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

* Звук: стереодинаміки, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

* Кольори: Purple, Gray

* Ціни: 8/256 ГБ $429