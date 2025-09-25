Фінансові новини
25.09.25
- 11:35
- RSS
- мапа сайту
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Марк Твен
Xiaomi анонсувала одразу два планшети: Redmi Pad 2 Pro і Redmi Pad Mini
09:20 25.09.2025 |
На презентації 24 вересня 2025 року Xiaomi представила одразу два нових планшети - Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad mini.
Redmi Pad 2 Pro
Планшет матиме три версії - Wi-Fi, 5G і Matte Glass Edition. Matte Glass Edition матиме екран з нано-текстурованим покриттям, що розсіює до 97% відблисків. Ця версія буде доступна лише у версії з 8/256 Гб за ціною 380 євро.
* Процесор: Snapdragon 7s Gen 4
* Пам'ять: 6/8 Гб LPDDR4X RAM, 128/256 Гб UFS 2.2
* Дисплей: 12.1", 1600 x 2560, IPS LCD, 120 Гц, 600 ніт, Dolby Vision, DC Dimming, сертифікація TÜV Rheinland (низький рівень синього світла)
* Камери: 8 Мп основна (5G версія матиме 13 Мп основну камеру), 8 Мп фронтальна
* Акумулятор: 12 000 мА·год, зарядка 33 Вт, реверсивна дротова - 27 Вт
* Звук: чотири динаміки з Dolby Atmos
* ОС: HyperOS на базі Android
* Розміри: 279.8 x 181.7 x 7.5 мм; вага 610 г
* Кольори: Graphite Gray, Silver, Lavender Purple
* Ціни в Китаї: (Wi-Fi/5G)
* 6/128 Гб - 300/380 євро
* 8/256 Гб - 350/450 євро
Redmi Pad mini
* Процесор: MediaTek Dimensity 9400+
* Екран: 8.8" LCD, 3K, 165 Гц, до 700 ніт, Dolby Vision, DC Dimming
* Пам'ять: 8/12 Гб LPDDR5X; накопичувач 256/512 ГБ UFS 4.1
* Камери: основна 13 Мп, запис 4K 30 fps; фронтальна 8 Мп
* Акумулятор: 7500 мА·год; швидка зарядка: 67 Вт; реверсивна зарядка: 18 Вт (дротова)
* Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
* Звук: стереодинаміки, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
* Кольори: Purple, Gray
* Ціни: 8/256 ГБ $429
ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
