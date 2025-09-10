Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

14:14 10.09.2025 |

Новини IT

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Разом із новою серією смартфонів iPhone 17 компанія Apple представила нові мобільні чипи A19 та A19 Pro. Стандартний iPhone 17 отримав звичайний A19, а моделі iPhone Air та iPhone 17 Pro - A19 Pro. Але є нюанс. Хоча згадується про дві моделі процесорів, фактично у смартфонах використовуються три різних версії чипів. Усі вони виготовлені за новішим 3-нанометровим техпроцесом.

Так, справді, у iPhone Air та iPhone 17 Pro використовується процесор A19 Pro. Але річ у тім, що моделі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max отримали потужніший A19 Pro із 6-ядерним GPU. У iPhone Air також використовується A19 Pro, але з одним відключеним графічним ядром. Тому чип наче один, але у двох різних версіях з різними рівнями продуктивності.

За даними Apple, відмінності між смартфонами та процесорами наступні:

* A19 (iPhone 17) - 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU
* A19 Pro (iPhone Air) - 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU
* A19 Pro (iPhone 17 Pro/Pro Max) - 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU

Об'єм оперативної пам'яті також різниться: iPhone Air та iPhone 17 Pro отримали по 12 ГБ, тоді як стандартний iPhone 17 - 8 ГБ.

A19

Усі версії A19 отримали Neural Accelerators - прискорювачі для кожного ядра GPU, які покращують роботу зі щоденними завданнями та продуктивність локальних моделей ШІ, наприклад Siri на пристрої. Також оновлено 16-ядерний Neural Engine, дисплейний процесор та процесор обробки зображень.

Apple стверджує, що A19 Pro має найшвидший CPU серед смартфонів та найпросунутіший GPU. CPU отримав на 50% більший кеш останнього рівня, вищу пропускну здатність та поліпшене прогнозування гілок. GPU вирізняється підвищеною швидкістю обчислень, уніфікованим стисненням зображень і другим поколінням динамічного кешування. Neural Accelerators забезпечують у 4 рази більше пікової обчислювальної потужності, ніж у A18 Pro.

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

A19 Pro

Моделі iPhone 17 Pro також мають нову систему охолодження з випарною камерою, що дозволяє чипу A19 Pro розкривати свій потенціал ще краще. Завдяки новій архітектурі CPU та GPU забезпечують на 40% кращу постійну високу продуктивність у порівнянні з A18 Pro у серії iPhone 16.

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air

 

Apple заявляє, що iPhone 17 Pro та Pro Max з повноцінним A19 Pro можуть працювати до 150% швидше за попередні покоління. У iPhone Air різниця також відчутна - до 120% приросту графіки порівняно з попередніми чипами.

Офіційні тести Apple уникають прямого зіставлення з A18 чи A18 Pro з iPhone 16, бо там відрив був би меншим. Натомість у графіках використали дані від iPhone 13 і iPhone 15 Pro Max.

Результати тестів продуктивності виглядають так:

* A19 Pro (iPhone Air) проти A15 Bionic (iPhone 13) - до 50% швидший CPU, до 120% швидший GPU

* A19 Pro (iPhone Air) проти A17 Pro (iPhone 15 Pro) - до 20% швидший CPU, до 50% швидший GPU

* A19 Pro (iPhone 17 Pro) проти A15 Bionic (iPhone 13) - до 50% швидший CPU, до 150% швидший GPU

* A19 Pro (iPhone 17 Pro) проти A17 Pro (iPhone 15 Pro) - до 20% швидший CPU, до 30% швидший GPU

Для ще більшого відриву Apple радить брати саме Pro-моделі, де графіка може бути до 250% продуктивнішою за A15 Bionic.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес