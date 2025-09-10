Фінансові новини
- |
- 10.09.25
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
14:14 10.09.2025 |
Разом із новою серією смартфонів iPhone 17 компанія Apple представила нові мобільні чипи A19 та A19 Pro. Стандартний iPhone 17 отримав звичайний A19, а моделі iPhone Air та iPhone 17 Pro - A19 Pro. Але є нюанс. Хоча згадується про дві моделі процесорів, фактично у смартфонах використовуються три різних версії чипів. Усі вони виготовлені за новішим 3-нанометровим техпроцесом.
Так, справді, у iPhone Air та iPhone 17 Pro використовується процесор A19 Pro. Але річ у тім, що моделі iPhone 17 Pro та 17 Pro Max отримали потужніший A19 Pro із 6-ядерним GPU. У iPhone Air також використовується A19 Pro, але з одним відключеним графічним ядром. Тому чип наче один, але у двох різних версіях з різними рівнями продуктивності.
За даними Apple, відмінності між смартфонами та процесорами наступні:
* A19 (iPhone 17) - 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU
* A19 Pro (iPhone Air) - 6-ядерний CPU, 5-ядерний GPU
* A19 Pro (iPhone 17 Pro/Pro Max) - 6-ядерний CPU, 6-ядерний GPU
Об'єм оперативної пам'яті також різниться: iPhone Air та iPhone 17 Pro отримали по 12 ГБ, тоді як стандартний iPhone 17 - 8 ГБ.
A19
Усі версії A19 отримали Neural Accelerators - прискорювачі для кожного ядра GPU, які покращують роботу зі щоденними завданнями та продуктивність локальних моделей ШІ, наприклад Siri на пристрої. Також оновлено 16-ядерний Neural Engine, дисплейний процесор та процесор обробки зображень.
Apple стверджує, що A19 Pro має найшвидший CPU серед смартфонів та найпросунутіший GPU. CPU отримав на 50% більший кеш останнього рівня, вищу пропускну здатність та поліпшене прогнозування гілок. GPU вирізняється підвищеною швидкістю обчислень, уніфікованим стисненням зображень і другим поколінням динамічного кешування. Neural Accelerators забезпечують у 4 рази більше пікової обчислювальної потужності, ніж у A18 Pro.
A19 Pro
Моделі iPhone 17 Pro також мають нову систему охолодження з випарною камерою, що дозволяє чипу A19 Pro розкривати свій потенціал ще краще. Завдяки новій архітектурі CPU та GPU забезпечують на 40% кращу постійну високу продуктивність у порівнянні з A18 Pro у серії iPhone 16.
Apple заявляє, що iPhone 17 Pro та Pro Max з повноцінним A19 Pro можуть працювати до 150% швидше за попередні покоління. У iPhone Air різниця також відчутна - до 120% приросту графіки порівняно з попередніми чипами.
Офіційні тести Apple уникають прямого зіставлення з A18 чи A18 Pro з iPhone 16, бо там відрив був би меншим. Натомість у графіках використали дані від iPhone 13 і iPhone 15 Pro Max.
Результати тестів продуктивності виглядають так:
* A19 Pro (iPhone Air) проти A15 Bionic (iPhone 13) - до 50% швидший CPU, до 120% швидший GPU
* A19 Pro (iPhone Air) проти A17 Pro (iPhone 15 Pro) - до 20% швидший CPU, до 50% швидший GPU
* A19 Pro (iPhone 17 Pro) проти A15 Bionic (iPhone 13) - до 50% швидший CPU, до 150% швидший GPU
* A19 Pro (iPhone 17 Pro) проти A17 Pro (iPhone 15 Pro) - до 20% швидший CPU, до 30% швидший GPU
Для ще більшого відриву Apple радить брати саме Pro-моделі, де графіка може бути до 250% продуктивнішою за A15 Bionic.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
|2 млрд фунтів стерлінгів військової підтримки для України забезпечено завдяки ініціативі IFU, очолюваній Британією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
Бізнес
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії
|Tesla запропонувала Маску безпрецедентний пакет компенсацій на $1 трильйон, - Bloomberg
|Оптоволоконна «солома» від Lumenisity та Microsoft зменшує затримку вдвічі: «Найбільше вдосконалення за 40 років»
|Оператори мають покрити всі ключові дороги якісним 4G до кінця 2026 р. — перший віцепрем’єр