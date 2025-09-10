Авторизация

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3

10:10 10.09.2025 |

Новини IT

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3

 

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3. Усі вони отримали підтримку 5G - вперше для Apple Watch - а також нові функції для контролю здоров'я, включно з моніторингом гіпертонії та оцінкою якості сну. Презентація стала важливим кроком у розвитку носимих пристроїв Apple, які тепер ще глибше інтегруються в повсякденне життя користувачів.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 - найтонший годинник компанії, з новим склом Ion-X, яке вдвічі міцніше за попереднє покоління. Він доступний у розмірах 42 мм і 46 мм, з корпусами з алюмінію або титану. Годинник оснащено функцією Hypertension Awareness, яка попереджає про аномалії артеріального тиску (функція очікує схвалення FDA), а також новою системою Sleep Score, що оцінює якість сну за кількома параметрами. Завдяки покращеній батареї Series 11 працює до 24 годин, дозволяючи не знімати його під час сну. Модель доступна в кольорах Jet Black, Silver, Rose Gold, Space Gray, Natural Titanium, Gold і Slate. Ціна стартує з $399, у продаж надійдуть 19 вересня.

Характеристики Apple Watch Series 11.

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3

 

Watch SE 3

Watch SE 3 нарешті отримав Always-On Display, чип S10, підтримку жестів (подвійний тап і рух зап'ястям), а також швидку зарядку - 8 годин роботи після 15 хвилин підзарядки. Годинник отримав гучний динамік - на ньому можна відтворювати і керувати музикою. Він також має Sleep Score і постійний моніторинг серцебиття та рівня кисню в крові. Доступний у розмірах 40 мм і 44 мм, у кольорах Starlight і Midnight. Ціна - від $249, попередні замовлення вже відкриті.

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3

 

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3

 

Watch Ultra 3

Watch Ultra 3 - найвитриваліший годинник Apple, з новим LTPO OLED-дисплеєм третього покоління, тоншими рамками та яскравішим екраном. Він підтримує супутниковий зв'язок для екстрених ситуацій, надсилання повідомлень і функцію Find My. Також має Sleep Score, Hypertension Awareness і рекордну автономність - до 42 годин. Доступний у кольорах Black і Natural Titanium, з ціною від $799. У продаж надійдуть 19 вересня.

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3

 

Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

