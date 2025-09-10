Авторизация

iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000

10:00 10.09.2025 |

Новини IT

Apple офіційно представила iPhone 17 Pro - новий флагманський смартфон, який увібрав в себе самі передові технології Apple. На вересневій презентації компанія зробила акцент на продуктивності і камерах.

Смартфон оснащено новим процесором A19 Pro, створеним за 3-нм техпроцесом. Він має 6 процесорних ядер, 6 графічних ядер (на 1 більше, ніж звичайний A19) і в 4 рази продуктивніший за A18 в обчисленні ШІ. Компанія стверджує, що цей процесор на цілих 40% продуктивніший за A18 Pro. Звісно, така продуктивність не дається легко - iPhone 17 Pro має рідинну систему охолодження. Більша частина площі смартфона прикрита алюмінієвим радіатором, всередині якого циркулює деіонізована вода. Рідина дозволяє швидше розсіювати тепло на великій площі, а відсутність іонів робить її діелектричною на випадок розгерметизації камери внаслідок пошкодження.

Після років використання власного чипу модему в годиннику, Apple нарешті перейшла до його застосування і в iPhone 17 Pro. Тож, за передачу мобільних даних тепер відповідатиме чип Apple C1X, а за Wi-Fi, Bluetooth i Thread відповідатиме чип Apple N1.

Абсолютно новий корпус

Смартфон отримав повністю змінену внутрішню компоновку - алюмінієве шасі тепер формує собою металеву задню кришку з круглим отвором для MagSafe, на усій іншій поверхні заднє скло виконує суто декоративну функцію.

Більше немає титанової версії - виробник заявляє, що новий алюміній космічного стандарту в 20 разів краще старого, а фінальна обробка проводиться трьохкратним анодуванням, щоб поверхневі пошкодження не впливали на колір. Нове покоління захисного скла Ceramic Shield 2 втричі стійкіше до подряпин і закриває як передню, так і задню поверхню смартфона.

iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000

 

Найкращі камери

Традиційно в Pro-лінійці виробник робить упор на камери. Усі 3 камери отримали 48 Мп сенсори. Це зроблено задля того, щоб за допомогою кропу та ШІ-алгоритмів імітувати оптичний зум в широкому діапазоні. Окрім безшовного переходу між модулями це дозволяє 6-кратному оптичному зуму перетворюватися в 8-кратний зум «оптичного рівня», а максимальне наближення становить х12.

Компанія анонсувала технологію Genlock, яка дозволяє легко синхронізувати відео з кількох камер. Функція явно орієнтована на професійну зйомку і блогерів, що знімають одночасно на декілька камер.

 

Разом з iPhone 17 Pro Apple презентувала прозорі і силіконові чохли, а також новинку - TechWoven, стійкий до забруднення і подряпин.

Ціни стартують від 1099 доларів за версію з 256 Гб пам'яті. Вперше Apple випустила 2 Тб версію смартфона, але ця конфігурація коштує майже вдвічі дорожче базової - $2000. Передзамовлення можна буде оформити з 12 вересня, а в безпосередній продаж новинка потрапить 19 вересня.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Apple
 

