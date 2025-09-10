Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон

Apple офіційно анонсувала iPhone 17 Air - найлегший і найтонший смартфон у своїй історії, який поєднує преміальний дизайн із новими технологіями. Компанія явно збирається порадувати модників і модниць - iPhone 17 Air важить всього 165 грам, а товщина основної частини корпусу складає рекордні 5,6 мм. Apple довелося перекомпоновувати усю начинку з нуля щоб досягти такої товщини.

Попри тонкий корпус, iPhone 17 Air має продуктивність, як в базовому iPhone. Смартфон так само отримав новий 3 нм процесор A19 з 6 ядрами ЦПУ, 5 графічними і 16 ядрами Neural Engine. Компанія обіцяє 20% приріст графічної продуктивності порівняно з попереднім A18.

Чип отримав технологію Dynamic Caching другого покоління і вперше 16-бітний обробник чисел з плаваючою крапкою. Це означає вищу обчислювальну здатність, але задіяна вона буде через кілька років. Вірогідно, компанія має далекосяжні плани по розвитку штучного інтелекту безпосередньо на пристрої і добре, що це закладається в архітектуру вже зараз.

Після років використання власного чипу модему в годиннику, Apple нарешті перейшла до його застосування і в iPhone 17 Air. Тож, за передачу мобільних даних тепер відповідатиме чип Apple C1X, а за Wi-Fi, Bluetooth i Thread відповідатиме чип Apple N1.

Екран теж не має компромісів - як і в Pro-версії, смартфон здатен динамічно змінювати частоту оновлення дисплея від 1 до 120 Гц, в тому числі для AlwaysOn. Захисне скло так само Ceramic Shield другого покоління, яке вчетверо стійкіше до подряпин. Діагональ, як і в базовому iPhone 17, складає 6,5 дюймів.

Екран

Камера

Air отримав лише одну фізичну основну камеру на 48 Мп. Усі інші фокусні відстані формуються виключно програмно з використанням ШІ. 2-кратне наближення в промо-матеріалах являє собою 12 Мп кроп з вихідного зображення.

Смартфон підтримує функцію Dual Capture Video - можна записувати відео одночасно з основної і фронтальної камер (себто - з усіх наявних), відео буде збережено у форматі «картинка в картинці». Подібну технологію колись показувала Samsung Galaxy S III, але вона так і не стала популярною.

Фронтальна камера така сама, як і в базовому iPhone - 18 Мп і підтримує Central Stage щоб підлаштовуватись під кількість людей в кадрі.

Автономність

Зрозуміло, що до автономності була прикута особлива увага. Компанія заявила, що смартфон матиме Adaptive Power Mode - система буде гучко обмежувати активність процесів в залежності від того, скільки заряду залишилося. Виробник обіцяє, що світловий день смартфон виживатиме, а можна докупити павербанк на MagSafe, який забезпечує до 40 годин безперервного перегляду відео, що дозволить заїхати дуже далеко, де точно буде інша розетка. Apple зробила наголос, що використала кожен вільний кубічний міліметр простору для батареї. Але чи буде цього достатньо? Є сумніви.

Чохли

Для iPhone 17 Air Apple підготувала два фірмові чохли - ультратонкий прозорий (з підтримкою MagSafe) і чохол-бампер. Бамперів ми не бачили вже багато років, тож це той випадок, коли нове - це давно забуте старе. Бампер прикриває лише торець смартфона, дозволяючи власнику або власниці насолоджуватися ультратонким смарфтоном.

Crossbody Strap

Чутки підтвердилися, Crossbody Strap це ремінець через усе тіло. Він кріпиться до смартфону за допомогою невеликої петлі, а сам має магнітну основу, що дозволяє гнучко і швидко регулювати довжину охоплення навколо тіла.

Ціна iPhone 17 Air стартує з $1000, попереднє замовлення можна оформити з 12 вересня, а безпосередньо у продаж новинка потрапить 19 вересня.