Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
09:38 10.09.2025 |
Apple показала базовий iPhone 17. Новинка отримала значно кращий екран, нові чипи власного виробництва і кращі камери, особливо фронтальну. Всупереч чуткам, базовий iPhone 17 все ж отримав повноцінну підтримку ProMotion - відтепер екран не поступається Pro-версії.
Базовий iPhone отримав новий 3 нм процесор A19. В ньому 6 ядер ЦПУ, 5 графічних і 16 ядер Neural Engine. Компанія обіцяє 20% приріст графічної продуктивності порівняно з попереднім A18. Новий процесор має забезпечити на 8 годин більше відтворення відео завдяки оптимізації архітектури.
Чип отримав технологію Dynamic Caching другого покоління і вперше 16-бітний обробник чисел з плаваючою крапкою. Це означає вищу обчислювальну здатність, але задіяна вона буде через кілька років. Вірогідно, компанія має далекосяжні плани по розвитку штучного інтелекту безпосередньо на пристрої і добре, що це закладається в архітектуру вже зараз.
Після років використання власного чипу модему в годиннику, Apple нарешті перейшла до його застосування і в iPhone 17. Тож, за передачу мобільних даних тепер відповідатиме чип Apple C1X, а за Wi-Fi, Bluetooth i Thread відповідатиме чип Apple N1.
Також Apple покращила технологію швидкої зарядки - пообіцяли 50% батареї за 20 хвилин.
Основна камера залишилася з двома модулями: 48 Мп ширококутний і 12 Мп телефото. Основна камера фотографує в 24 Мп режимі, за потреби роблячи 48 Мп панорамні фото, або макрознімки. Телеоб'єктив дозволяє робити фотографії з 2-кратним оптичним наближенням. Штучний інтелект допомагає безшовно переходити від однієї камери до іншої і робити якісні знімки в проміжних значеннях оптичної відстані. Також штучний інтелект допоможе якісніше відділити фон в портретному режимі і інших складних кейсах.
Цікавий апдейт отримала фронтальна камера. 18 Мп камера має великий сенсор і відтепер підтримує технологію Central Stage і OIS, тож якщо у вас трясуться руки і ви не можете помістити усіх людей в кадрі - смартфон зробить це за вас. А суперстабілізація фронтальної камери дозволить розмовляти по відеозв'язку навіть під час пробіжки, правда неясно навіщо. Це одна з найтехнологічніших фронтальних камер на ринку.
Нарешті це сталося і Apple повністю (майже, адже в продажі залишився iPhone 16e) перейшла на ProMotion дисплеї. Як і в Pro-версії, смартфон здатен динамічно змінювати частоту оновлення дисплея від 1 до 120 Гц, в тому числі для AlwaysOn - ніяких обмежень. Компанія заявляє про 7 шарів, які зменшують відблиски і буде дуже цікаво порівняти їх реалізацію з дисплеєм Galaxy Ultra. Окрім того смартфон отримав Ceramic Shield другого покоління, який втричі стійкіший до подряпин. Пікова яскравість 3000 ніт, є підтримка XDR - нарешті чудовий дисплей без компромісів. Діагональ екрана збільшилась з 6,1 до 6,5 дюймів, а рамки стали ще тонші.
AI
Краще пізно, ніж ніколи - iPhone 17 отримає ряд функцій штучного інтелекту: розпізнавання об'єктів на екрані, тексту розмов і аналог Circle to Search. У парі з новими AirPods смартфон зможе перекладати живу розмову - якщо співбесідник не має AirPods Pro 3 то для нього переклад транслюватиметься на екран, а якщо обидва співбесідники мають навушники - можна повноцінно спілкуватися кожен своєю мовою.
Ціни та доступність
128 Гб пам'яті нарешті в минулому, iPhone 17 стартує з 256 Гб версії за ціною від $800 (орієнтовно 32 000 гривень плюс податки). У продажу він з'явиться вже 19 вересня у п'яти кольорах - серед яких новий відтінок «світло-фіолетовий». Передзамовлення буде відкрито 12 вересня.
