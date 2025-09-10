Фінансові новини
- 10.09.25
- 20:13
- RSS
Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
09:25 10.09.2025 |
На щорічній вересневій презентації Apple презентувала AirPods Pro 3 - третє покоління преміальних бездротових навушників, які нададуть користувачам нові можливості для міжнародного спілкування та відстеження власного здоров'я.
Навушники оснащені новим чипом H3, який забезпечує миттєву обробку аудіосигналу та підтримку функцій Apple Intelligence. Завдяки цьому AirPods Pro 3 вміють перекладати мову в реальному часі, що робить їх незамінними в подорожах і міжнародних переговорах. Поки доступні п'ять мов (англійська, французька, німецька, португальська та іспанська), але Apple обіцяє розширення списку.
Одним з головних нововведень став вбудований пульсометр, що дає змогу відстежувати серцевий ритм під час прослуховування музики або тренувань, що робить AirPods Pro 3 повноцінним елементом екосистеми здоров'я Apple.
Систему активного шумозаглушення значно покращено - тепер вона працює вдвічі ефективніше, ніж у попередньому поколінні, і адаптується до навколишнього середовища в реальному часі. Режим "Прозорість" також став більш природним, даючи змогу чути навколишній світ без втрати якості звуку.
Дизайн залишився впізнаваним, але отримав більш ергономічну форму і п'ять розмірів амбушур для ідеальної посадки. Рівень захисту від вологи - IP57, що дає змогу використовувати навушники навіть під час інтенсивних тренувань або під дощем.
Автономність зросла до 8 годин з увімкненим шумозаглушенням і до 10 годин у стандартному режимі. Зарядний кейс підтримує MagSafe і швидку зарядку, забезпечуючи до 30 годин загального часу роботи.
AirPods Pro 3 надійдуть у продаж 19 вересня за ціною $249. Передзамовлення вже відкрито.
