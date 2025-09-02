Apple вимагає від постачальників перейти на роботизоване виробництво

Apple радикально змінює правила гри у виробничому ланцюгу: тепер автоматизація - не просто бажана, а обов'язкова умова для отримання контракту. Джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що Apple тепер вимагає автоматизації як стандартної передумови для укладання виробничих контрактів. Кажуть, що це частина ширших зусиль, спрямованих на мінімізацію залежності від робочої сили, уніфікацію якості продукції на різних підприємствах і зниження довгострокових витрат виробництва на тлі поточної диверсифікації ланцюга поставок за межами Китаю.

Apple очікує, що постачальники самостійно фінансуватимуть оновлення власних виробничих ліній, а не покладатися на Apple для інвестицій чи субсидування необхідного капітального оновлення обладнання. Ця зміна політики відрізняється від попереднього підходу Apple, коли компанія часто інвестувала в інструменти та обладнання для контрактних виробників, щоб відповідати її специфікаціям.

Попри те, що оптимізація покликана суттєво знизити вартість виробництва в майбутньому, високі стартові інвестиції дуже сильно впливають на маржу підрядників. Особливо в пікантне становище потрапили китайські виробники, які не мають впевненості, що ці інвестиції зможуть окупитися, через кроки адміністрації США.

Втім, роботизоване виробництво матиме суттєві переваги у разі світової війни, коли може виникнути дефіцит робочої сили, або екологічні умови більше не дозволятимуть перебувати в цехах органічним формам життя.

Втім, Apple продовжує підтримувати постачальників у питаннях екологічної модернізації - зокрема, переходу на енергоефективне обладнання та перероблену сировину, щоб досягти цілі повної вуглецевої нейтральності до 2030 року.