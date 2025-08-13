Фінансові новини
- 13.08.25
- 18:17
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Найбільший постачальник екранів для Apple, китайська BOE, визнана винною у крадіжці технологій Samsung, її продукцію заборонять в США
14:17 13.08.2025
У липні 2025 року Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) винесла попереднє рішення: BOE та сім її підрозділів порушили правила щодо OLED-технологій Samsung, використавши запатентовані рішення без дозволу. Комісія ввела заборону на ввезення нових, а також продаж уже завезених панелей для моніторів.
У 2024 році Samsung вже здобув схожу перемогу - ITC визнала порушення трьох OLED-патентів Samsung компанією BOE, хоча жодна заборона тоді не застосовувалася.
Цей судовий процес відрізняється від звичайних патентних тяганин в США. Судом було доведено, що BOE наймала колишніх співробітників Samsung, переманювала постачальників Samsung, та іншим чином намагалась отримати корейські технології.
Остаточне рішення буде оголошено в листопаді. Якщо нічого не зміниться, ввіз і продаж OLED-панелей BOE буде заборонено на 14 років і 8 місяців. В заяві ITC сказано: "Незважаючи на чудові заходи безпеки Samsung Display, BOE отримав і використав комерційну таємницю Samsung Display шляхом незаконного привласнення".
BOE заборонено ввозити, продавати і рекламувати свою продукцію. Заборонено також ввозити панелі для некомерційного використання (наприклад, рекламні зразки для виставки).
Samsung заснувала підрозділ Samsung Display у 1997 році і з того часу щороку витрачає величезні гроші на розробку нових технологій. Це дозволило перемогти на ринку телевізорів Sony і вже 19 років утримувати перше місце. В портфелі компанії сотні патентів, які стосуються як LCD-технології (фірмова технологія PLS відноситься до LCD, є підвидом IPS), так і до OLED. Samsung фактично стала піонером OLED, найактивніше розробляючи нові технології і запроваджуючи їх в реальних пристроях.
BOE, заснована у 1993 році китайським урядом, придбала у 2003 році тайванське виробництво з виготовлення LCD-дисплеїв. Попри великі інвестиції у побудову сучасних виробничих ліній і купівлю інших компаній, нічого невідомо про інвестиції компанії в науково-дослідні роботи і розробку нових технологій.
Apple тривалий час купувала LCD-панелі у Samsung, перейшовши згодом на продукцію LG. Але у 2021 році компанія також почала співпрацювати з BOE. Після переходу iPhone на OLED, Samsung і LG повернули собі лідерство у поставках екранів для iPhone, залишивши BOE тільки 20% долю поставок. Зовсім інша ситуація з комп'ютерами Apple - для них BOE постачає більше половини моніторів.
Навряд чи BOE матиме значні проблеми. Сучасний правовий світ дозволяє перейменувати технологію OLED і знову ввозити панелі в США. Крім того, виробництво тих же iPhone досі знаходиться за межами США. Тож розраховувати на те, що Samsung компенсує шкоду, яку їй завдано, не приходиться.
Набагато суттєвіші проблеми у BOE з іншої причини. BOE з моменту заснування і до цього часу є китайською державною компанією. А це означає, що за сучасної адміністрації в Білому домі, над її діяльністю в США нависатиме Дамоклів меч. Навіть якщо Трамп (Trump) буде настільки ж поблажливий до BOE, як до китайського TikTok, імовірність дуже різкої зміни курсу буде позначатися на довгострокових планах компанії.
Власне, це вже відбувається. Ми вже чули заяви, що BOE співпрацює з китайськими військовими. Apple вже заздалегідь заявила, що iPhone з екранами BOE продаватимуться лише на території КНР, благо там ринок неосяжно великий.
Набагато більше головної болі Apple доставляють панелі для комп'ютерів. Їх доля набагато більше, Apple не може собі дозволити продавати більше половини MacBook в КНР. А найгірше, що самі MacBook вже значною мірою виробляються на території Штатів, куди ці комплектуючі більше не можна завозити. Тобто, саме в комп'ютерах Apple вже найближчим часом суттєво зміняться комплектуючі. Звісно, якщо Тім Кук не подарує Трампу MacBook розміром з галявину перед Білим домом. Це рішення також може вплинути на терміни переходу MacBook на OLED.
