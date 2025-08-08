Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple звинуватили у крадіжці технології для створення Apple Pay

10:38 08.08.2025 |

Новини IT

 

Техаська компанія Fintiv подала до суду на Apple, звинувативши її у викраденні комерційної таємниці для створення платіжного сервісу Apple Pay, пише Reuters.

У позові, поданому до федерального суду Атланти, Fintiv стверджує, що ключові функції Apple Pay засновані на технологіях компанії CorFire, яку вона придбала у 2014 році.

Fintiv повідомила, що ще у 2011-2012 роках Apple провела з CorFire серію зустрічей і підписала угоди про нерозголошення, нібито з метою ліцензування її мобільної платіжної технології. Замість цього, як стверджується, Apple переманила деяких співробітників CorFire та використала їхні розробки для запуску Apple Pay у 2014 році в США та інших країнах.

Також Fintiv стверджує, що Apple діяла як учасник незаконної схеми, використовуючи Apple Pay, щоб заробляти гроші для великих банків (наприклад, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America) та платіжних систем, як-от Visa і Mastercard. Компанія називає це "корпоративною крадіжкою" та вимагає від Apple відшкодування збитків і штрафу за порушення законів США про захист комерційної таємниці й боротьбу з шахрайством.

Адвокат Fintiv назвав дії Apple одним з найгірших прикладів корпоративного зловживання, які він бачив за 45 років практики. Apple поки що не дала жодного коментаря.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес