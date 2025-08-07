Авторизация

Samsung виготовлятиме чипи Apple у США

13:53 07.08.2025

Новини IT

 

Південнокорейська компанія Samsung Electronics виготовлятиме чипи нового покоління від Apple на своєму заводі в американському штаті Техас.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

В Apple заявили, що компанія співпрацює з Samsung на її заводі з виробництва напівпровідників в Остіні (Техас) над розробкою інноваційної технології виробництва чипів, яка використовується вперше у світі.

«Запровадивши цю технологію спочатку в США, цей завод постачатиме чипи, які оптимізують потужність та продуктивність продуктів Apple, включаючи пристрої iPhone, що постачаються по всьому світу», - додав виробник iPhone.

Галузеві експерти вважають, що чип, ймовірно, буде CMOS-датчиком зображення, який використовуватиметься в iPhone наступного покоління.

Apple закуповувала всі свої датчики зображення у японської Sony Group Corp., яка, згідно з ринковими даними, володіла понад половиною ринку станом на минулий рік.

Samsung Electronics була другим за величиною гравцем з 15,4-відсотковою часткою світового ринку.

У Samsung відмовилися підтверджувати подробиці.
Ключові теги: Samsung, Apple, США
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

