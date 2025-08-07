Фінансові новини
Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
13:53 07.08.2025 |
Південнокорейська компанія Samsung Electronics виготовлятиме чипи нового покоління від Apple на своєму заводі в американському штаті Техас.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
В Apple заявили, що компанія співпрацює з Samsung на її заводі з виробництва напівпровідників в Остіні (Техас) над розробкою інноваційної технології виробництва чипів, яка використовується вперше у світі.
«Запровадивши цю технологію спочатку в США, цей завод постачатиме чипи, які оптимізують потужність та продуктивність продуктів Apple, включаючи пристрої iPhone, що постачаються по всьому світу», - додав виробник iPhone.
Галузеві експерти вважають, що чип, ймовірно, буде CMOS-датчиком зображення, який використовуватиметься в iPhone наступного покоління.
Apple закуповувала всі свої датчики зображення у японської Sony Group Corp., яка, згідно з ринковими даними, володіла понад половиною ринку станом на минулий рік.
Samsung Electronics була другим за величиною гравцем з 15,4-відсотковою часткою світового ринку.
У Samsung відмовилися підтверджувати подробиці.
