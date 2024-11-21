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АНАЛІТИКА

Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести

09:58 21.11.2024 |

Новини IT

 

Найсучасніші моделі штучного інтелекту розв'язали лише 2% складних математичних задач, розроблених провідними математиками світу.

Дослідницький інститут Epoch AI представив новий набір тестів FrontierMath, який потребує докторського рівня математичних знань. До розробки залучили професорів математики, зокрема лауреатів Філдсівської премії. На розв'язання таких задач у математиків-докторів може йти від кількох годин до днів.

Якщо у попередніх тестах MMLU моделі ШІ успішно розв'язували 98% математичних задач шкільного та університетського рівня, то з новими завданнями ситуація кардинально інша.

«Ці завдання надзвичайно складні. Наразі їх можна розв'язати лише за участю фахівця у цій галузі або за допомогою аспіранта у суміжній сфері у поєднанні з сучасним ШІ та іншими алгебраїчними інструментами», - зазначив лауреат Філдсівської премії 2006 року Теренс Тао.

У дослідженні протестували шість провідних моделей ШІ. Gemini 1.5 Pro (002) від Google та Claude 3.5 Sonnet від Anthropic показали найкращий результат - 2% правильних відповідей. Моделі o1-preview, o1-mini та GPT-4o від OpenAI впоралися з 1% завдань, а Grok-2 Beta від xAI не змогла розв'язати жодної задачі.

FrontierMath охоплює різні математичні галузі - від теорії чисел до алгебраїчної геометрії. Усі тестові завдання доступні на вебсайті Epoch AI. Розробники створили унікальні задачі, яких немає у навчальних даних моделей ШІ.

Дослідники зазначають, що навіть коли модель надавала правильну відповідь, це не завжди свідчило про правильність міркувань - іноді результат можна було отримати через прості симуляції без глибокого математичного розуміння.
За матеріалами: ITC.ua
 

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