Фінансові новини
- |
- 21.11.24
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
09:58 21.11.2024 |
Найсучасніші моделі штучного інтелекту розв'язали лише 2% складних математичних задач, розроблених провідними математиками світу.
Дослідницький інститут Epoch AI представив новий набір тестів FrontierMath, який потребує докторського рівня математичних знань. До розробки залучили професорів математики, зокрема лауреатів Філдсівської премії. На розв'язання таких задач у математиків-докторів може йти від кількох годин до днів.
Якщо у попередніх тестах MMLU моделі ШІ успішно розв'язували 98% математичних задач шкільного та університетського рівня, то з новими завданнями ситуація кардинально інша.
«Ці завдання надзвичайно складні. Наразі їх можна розв'язати лише за участю фахівця у цій галузі або за допомогою аспіранта у суміжній сфері у поєднанні з сучасним ШІ та іншими алгебраїчними інструментами», - зазначив лауреат Філдсівської премії 2006 року Теренс Тао.
У дослідженні протестували шість провідних моделей ШІ. Gemini 1.5 Pro (002) від Google та Claude 3.5 Sonnet від Anthropic показали найкращий результат - 2% правильних відповідей. Моделі o1-preview, o1-mini та GPT-4o від OpenAI впоралися з 1% завдань, а Grok-2 Beta від xAI не змогла розв'язати жодної задачі.
FrontierMath охоплює різні математичні галузі - від теорії чисел до алгебраїчної геометрії. Усі тестові завдання доступні на вебсайті Epoch AI. Розробники створили унікальні задачі, яких немає у навчальних даних моделей ШІ.
Дослідники зазначають, що навіть коли модель надавала правильну відповідь, це не завжди свідчило про правильність міркувань - іноді результат можна було отримати через прості симуляції без глибокого математичного розуміння.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон
|Байден хоче списати 4,6 мільярдів доларів боргу Україні
|Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області
|США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Математики розробили складні задачі для перевірки міркування Gemini, Claude та GPT-4o — вони провалили майже всі тести
|OpenAI запустила голосовий режим ChatGPT в браузерах
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
Бізнес
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
|На платформі CodeUA зареєструвалися вже 220 компаній - Федоров
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв