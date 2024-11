Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця

Нідерландсько-українська студія Artificial Core сповістила про майбутній реліз MMORPG Corepunk у Дочасному доступі.

Corepunk - це ізометрична MMORPG з відкритим світом, яка поєднує ігрові механіки та елементи MMORPG, MOBA та action/RPG. Бойові механіки явно запозичені з MOBA. У грі є як PvE, так і PvP елементи, розвиток персонажу, дослідження світу, крафтинг тощо.





Одна з цікавих особливостей гри - туман війни, як у класичних RTS, що дозволить влаштовувати засідки на інших гравців і використовувати інші тактичні прийоми.

Corepunk розповсюджується поки що лише з сайту самої гри й планує дотримуватися моделі Buy-to-Play, але у грі буде і магазин косметичних предметів. Базова версія Corepunk: Light Bless the King Standard коштує 1470 грн, максимальна версія Corepunk: Light Bless the King Ultimate Plus - 2806 грн. Дочасний доступ розпочнеться 26 листопада 2024 р.

Студія Artificial Core зареєстрована в Нідерландах, але уся команда розробників знаходиться в Києві й, судячи з LinkedIn-профілю, компанія майже повністю складаєтся з українців.