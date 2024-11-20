Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 14:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
13:50 20.11.2024 |
Нідерландсько-українська студія Artificial Core сповістила про майбутній реліз MMORPG Corepunk у Дочасному доступі.
Corepunk - це ізометрична MMORPG з відкритим світом, яка поєднує ігрові механіки та елементи MMORPG, MOBA та action/RPG. Бойові механіки явно запозичені з MOBA. У грі є як PvE, так і PvP елементи, розвиток персонажу, дослідження світу, крафтинг тощо.
Одна з цікавих особливостей гри - туман війни, як у класичних RTS, що дозволить влаштовувати засідки на інших гравців і використовувати інші тактичні прийоми.
Corepunk розповсюджується поки що лише з сайту самої гри й планує дотримуватися моделі Buy-to-Play, але у грі буде і магазин косметичних предметів. Базова версія Corepunk: Light Bless the King Standard коштує 1470 грн, максимальна версія Corepunk: Light Bless the King Ultimate Plus - 2806 грн. Дочасний доступ розпочнеться 26 листопада 2024 р.
Студія Artificial Core зареєстрована в Нідерландах, але уся команда розробників знаходиться в Києві й, судячи з LinkedIn-профілю, компанія майже повністю складаєтся з українців.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нацбанк скасував деякі валютні обмеження, але запровадив нові
|Зеленський ініціює встановлення рамок-металошукачів у школах і громадських будівлях
|Байден схвалив постачання протипіхотних мін для України, - The Washington Post
|Посольство США в Україні буде закрито в середу через загрозу значної повітряної атаки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Китаї представили літаючий автомобіль, який може вийти у 2026 році
|Українська MMORPG Corepunk вийде у Дочасному доступі вже цього місяця
|Міланська Віа Монтенаполеоне стала найдорожчою торговельною вулицею світу, обігнавши П'яту авеню
|Mercedes-Benz eIntouro: новий міжміський електробус має запас ходу 500 км, а термін служби батареї сягає 15 років
|SpaseX запустила Starship: Трамп і Маск зміцнили свої зв'язки поїздкою до Техасу
|Tesla представила нові зарядні станції Supercharger V4
|Тайванська Pegatron продає контрольний пакет акцій індійського виробника iPhone компанії Tata
Бізнес
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos