Фінансові новини
- |
- 15.10.24
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
13:16 15.10.2024 |
Чатботи штучного інтелекту - ненайкращі медичні асистенти. Дослідники виявили, що п'ята частина порад Microsoft Copilot може бути смертельною.
Якщо чатбот нафантазує про якийсь факт - це не завжди зашкодить, але не у випадку медицини. Прихильникам самолікування може, що найменше, стати гірше, ніж було, - навіть до найтяжчого ступеня.
У дослідженні, опублікованому на Scimex під назвою «Поки що не відмовляйтеся від свого лікаря загальної практики заради доктора Чатбота», вчені поставили 10 поширених запитань про 50 ліків, які найчастіше призначають в США, та отримали 500 відповідей. Дослідники оцінили, наскільки відповіді точні з медичного погляду. Штучний інтелект отримав середню оцінку належного виконання запиту 77%, найгірший приклад - лише 23%.
Лише 54% відповідей узгоджувалися з науковим консенсусом. З погляду потенційної шкоди для пацієнтів, 42% відповідей ШІ призводять до помірної або легкої шкоди, а 22% - до смерті або серйозної шкоди. Лише близько третини відповідей (36%) вважалися нешкідливими, зазначають автори.
Медицина взагалі не схвалює самолікування. Люди без медичної освіти не мають необхідного знання та бачення комплексної картини процесів в організмі. Щобільше, не слід покладатися на штучний інтелект, з його помилками, «фантазіями» та сумнівними джерелами. Також варто замислитися, що подібна частка шкідливих відповідей може надходити й на запити, не пов'язані з медициною.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Гендиректор «ДОТ»: Закупівлі дронів для ЗСУ мають намір завести в DOT-Chain, це буде як «електронний супермаркет», де покупці - бригади
ТОП-НОВИНИ
|Росія обстріляла порт в Одесі: пошкоджені два судна, загинула людина
|Україна виграє $130 млн на рік від зниження МВФ комісій
|Рівень довіри до Зеленського стабілізувався на рівні 59% - КМІС
|ЗМІ: «Рамштайн» на рівні лідерів не збереться під час найближчого візиту Байдена
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|22% медичних порад Copilot можуть вбити, — дослідження
|США розглядають можливість обмеження експорту чіпів ШІ до деяких країн, - Bloomberg
|Штучний інтелект може замінити меню налаштувань в смартфонах Samsung Galaxy S
|ЗМІ: китайські вчені зломали криптографічні алгоритми за допомогою квантового комп'ютера
|Google хоче зупинити відкриття Play Store для сторонніх магазинів через ризики безпеки Android
|Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року
|AMD представила Ryzen AI Pro 300 — професійні чипи для ноутбуків з RDNA 3.5 та NPU 55 TOPS
Бізнес
|Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
|Intel анонсує процесори Core Ultra 200S та нову десктопну платформу LGA1851
|В США та Канаді Google Maps тепер дозволяє резервувати місце для паркування в додатку
|Компанія Venus Aerospace розробляє літак Stargazer, який здатний розвивати швидкість понад 7,300 км/год
|Бразилія розблокувала соцмережу Х. Маск пішов на поступки та заплатив штраф
|У США позиваються до TikTok через шкоду психічному здоров'ю підлітків
|Представлено Dimensity 9400: новий чип MediaTek для флагманських смартфонів та планшетів