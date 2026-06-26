Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках

IBM оголосила про значний прорив у галузі напівпровідників, анонсувавши першу у світі
технологію мікросхем із розміром менше 1 нанометра. Компанія одразу
представила чип із революційною архітектурою транзисторів на вузлі 0,7
нм або 7 ангстрем.
Як зазначають в IBM, це досягнення є значним кроком для галузі, що
стикається з фізичними обмеженнями традиційного масштабування мікросхем.
Напівпровідники відіграють вирішальну роль у всьому: від обчислювальної
до побутової техніки, пристроїв зв'язку, транспортних систем і
критичної інфраструктури.
Новий чип містить майже 100 мільярдів транзисторів на кристалі розміром
з ніготь, що майже вдвічі перевищує щільність 2 нм чипа IBM,
представленого у 2021 році. Завдяки низці структурних та матеріальних
інновацій, включно з новаторською тривимірною наностек-архітектурою, ця
технологія демонструє потенційне підвищення продуктивності та
ефективності, навіть коли характеристики чипа наближаються до атомних
розмірів.
Технічні результати IBM показують, що новий чип може забезпечити до 50%
вищу продуктивність або на 70% вищу енергоефективність, ніж 2 нм
вузлові мікрохсеми, що значно покращить обчислювальні можливості для
застосувань, починаючи від генеративного штучного інтелекту та хмарної
інфраструктури до електронних пристроїв.
"Останній прорив IBM у розробці чипів означає знаменний момент в
обчислювальній техніці, виводячи технології за межі нанометрової ери до
масштабів атомів. Завдяки нашій новій архітектурі наностек ми не просто
створюємо менші транзистори - ми переосмислюємо те, як створюються чипи,
щоб забезпечити значно більшу потужність та енергоефективність", -
сказав Джей Гамбетта, директор IBM Research та стипендіат IBM. "Ця перша
в галузі інновація продовжує спадщину IBM як лідера в технологіях
наступного покоління та закладає основу для наступної ери обчислювальної
техніки."
Для створення чипа дослідники IBM розробили абсолютно нову архітектуру
транзисторів під назвою nanostack - першу в галузі тривимірну
конструкцію на основі нанолистів. Nanostack - це значний крок вперед
порівняно з технологією нанолистів, сучасною передовою архітектурою
галузі, винайденою IBM.
Як розповідає компанія, конструкція nanostack вертикально укладає та
розміщує транзистори в шаховому порядку, використовуючи переваги
3D-послідовної інтеграції для розміщення більшої кількості транзисторів
на чипі. Вона дозволяє використовувати різні комбінації матеріалів у
кожному укладеному шарі, оптимізуючи продуктивність та
енергоефективність кожного транзистора незалежно від інших.