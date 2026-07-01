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АНАЛІТИКА

Україна отримає від Данії черговий пакет військової допомоги на €600 млн

Данія виділить Україні 30-й пакет військової допомоги на 4,4 мільярда данських крон (майже 590 мільйонів євро), повідомляється на сайті міністерства оборони країни у вівторок, 30 червня.

Допомога передбачає постачання боєприпасів, зброї та іншого обладнання для української армії, а також кошти на навчання військових.

Приблизно 1,3 мільярда крон (174 мільйони євро) виділяється на "данську модель", яка дозволяє закуповувати продукцію в українських оборонних підприємств. "Це зміцнило здатність України закуповувати велику кількість безпілотників, артилерійських систем та боєприпасів з короткими термінами поставки. Крім того, додаткові кошти були виділені на боєприпаси далекобійної артилерії, які користуються великим попитом в Україні", - наголосили в міноборони.

У міністерстві нагадали, що з 2022 року Данія надала Україні військової підтримки на загальну суму приблизно 76,8 мільярда датських крон (10,3 мільярда євро).


МЗС Данії: На полі бою спостерігається нова динаміка

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що зараз на полі бою в Україні спостерігається нова динаміка. "Це не означає, що ми можемо просто розслабитися. Навпаки, ми маємо саме зараз зберігати підтримку України та посилювати тиск на Росію, щоб зміцнити переговорну позицію України", - вважає він.

"Оборона Європи починається в Україні. Тому уряд твердо налаштований продовжувати підтримку України та разом із союзниками й партнерами працювати над тим, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію - зараз і в майбутньому", - додав міністр оборони Данії Єппе Бруус, який напередодні був у Києві.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Данія
 

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