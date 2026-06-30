Прорив у телекомі: у Китаї передали дані на 51,3 Тбіт/с через «порожній» канал

Поки більшість користувачів радіє стабільному гігабіту вдома, китайські телекомунікаційні гіганти вирішили, що традиційне скло в оптоволокні - це надто повільно та консервативно. Компанії China Telecom, Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC) та Dekoli провели перше у світі успішне польове випробування системи передачі даних на основі порожнистого оптоволокна (Hollow-core Fiber, HCF). Результати змушують замислитися про те, наскільки швидко застаріє інфраструктура, яку ми вважали сучасною.

Повітряний коридор для фотонів

Головна проблема класичного оптоволокна полягає в тому, що світло проходить крізь скляну серцевину. Яким би чистим не було це скло, воно все одно має певний коефіцієнт заломлення, який сповільнює фотони приблизно на 30% порівняно зі швидкістю світла у вакуумі. У порожнистій конструкції сигнал поширюється через повітряний канал. Це не лише знижує затримки, що критично для фінансових ринків та хмарних обчислень, а й дозволяє передавати набагато потужніші сигнали без ризику перегріву чи спотворення через нелінійні ефекти матеріалу.

Рекордні показники без зайвих зусиль

Під час експерименту була використана найбільша у світі комерційна транскордонна лінія зв'язку на базі технології HCF. Інженерам вдалося досягти сумарної пропускної здатності 51.3 Тбіт/с на відстані близько 206 кілометрів. Найцікавіше тут те, що такий результат був отриманий без використання проміжних підсилювачів сигналу. Це серйозна заявка на спрощення архітектури магістральних мереж, оскільки менша кількість активного обладнання означає вищу надійність та нижчу вартість обслуговування.

Для досягнення такої швидкості фахівці China Telecom впровадили кілька цікавих рішень:

Адаптивне керування швидкістю передачі для кожної окремої довжини хвилі.

Динамічний розподіл потужності між каналами в реальному часі.

Нова архітектура оптичного підсилювача на кінцевих точках лінії.

Безпека та перспективи

Окрім суто швидкісних показників, розробники приділили увагу експлуатаційній надійності. Оскільки потужність оптичного випромінювання в таких системах є досить високою, було впроваджено механізми миттєвого аварійного відключення та систему оповіщення про несправності. Це мінімізує ризики пошкодження обладнання або травмування персоналу під час технічних робіт.

Хоча технологія порожнистого волокна тривалий час вважалася лабораторною екзотикою через складність виробництва самого кабелю, успішне польове випробування на такій дистанції доводить, що ми на порозі масового впровадження «повітряних» мереж наступного покоління. Це логічний крок для розвитку дата-центрів, де кожен мікросекундний виграш у затримці конвертується в реальні гроші або кращий користувацький досвід.