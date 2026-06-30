Фінансові новини

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АНАЛІТИКА

"Епіцентр" запустив цифрову платформу для B2B закупівель

Група компаній "Епіцентр" запустила цифрову платформу "Епіцентр Бізнес", яка об'єднує низку сервісів для підприємців, зокрема, бізнес-закупівлі і можливість кредитування, повідомила пресслужба групи.

"Сьогодні бізнес очікує такого ж швидкого та зручного користувацького досвіду, як і у B2C-сегменті: зручний та швидкий процес покупок, онлайн-кредитування, автоматизація документообігу та мінімум ручних операцій. Саме для вирішення цих завдань створено "Епіцентр Бізнес" - платформу, яка перетворює закупівлі для компаній із розрізненого процесу на єдину цифрову екосистему", - цитується у повідомленні директор департаменту онлайн-продажів та клієнтського сервісу "Епіцентр" Юрій Кудлик.

Як зазначається, мета компанії - збільшити обсяг B2B-продажів утричі до 2028 року.

Згідно з описом проєкту, завдяки єдиній цифровій платформі юридичні особи і підприємці отримають доступ до спеціальних умов закупівель та набору цифрових сервісів, які раніше вимагали взаємодії з різними системами, менеджерами та торговими центрами.

Користувачі платформи мають змогу проводити закупівлі за нижчими цінами: на порталі реалізований калькулятор гуртових цін. Також запроваджена можливість оформлення фінансових послуг: кредитування, покупки у розстрочку або за моделлю Buy Now, Pay Later. Фінансовими партнерами платформи виступають, зокрема, ПриватБанк, А-Банк та сервіс оплати частинами для бізнесу eDilo, створений фінтех-інфраструктурою Activitis, йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, платформа надає користувачам можливість керувати замовленнями, доставкою і поверненнями, отримувати електронні чеки, контролювати документи за операціями та реєструвати податкові накладні. Додатково доступна аналітика закупівель і статистика витрат.

До кінця поточного року планується інтеграція платформи з мобільним застосунком "Епіцентр" та впровадження нових сервісів.

"У майбутньому планується доєднати до сервісу товари маркетплейсу, створити партнерську програму лояльності для юридичних осіб та ФОП, запустити кредитний маркетплейс, створити кобрендову бізнес-картку з кредитним лімітом та знижками на покупки та багато іншого", - зазначається у повідомленні.

Група компаній "Епіцентр" - омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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