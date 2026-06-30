Авіація без механіки: X-65 від Boeing керується пневматичними потоками

Сучасна авіація, попри всі ці сенсорні екрани в кабінах та композитні матеріали, залишається досить консервативною штукою. Ви нахиляєте літак, бо залізна пластина на крилі відхиляється вгору чи вниз. Це ефективно, але складно, важко та створює купу аеродинамічного опору. Проєкт DARPA під назвою CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effectors) має на меті відправити ці механічні анахронізми на смітник історії.

Пневматика замість механіки

Головна зірка шоу - експериментальний безпілотник X-65, який розробляє Aurora Flight Sciences (дочірня компанія Boeing). Інженери вже перейшли до критично важливого етапу - встановлення крил. Але це не просто площини: у них вмонтовано 14 сопел системи Active Flow Control (AFC).

Замість того, щоб рухати частинами крила, X-65 буде випускати струмені стисненого повітря під високим тиском. Це змінює тиск навколо крила та, відповідно, траєкторію польоту. На перших порах розробники залишили класичні елерони - про всяк випадок, щоб не розбити дорогу іграшку під час першого ж тесту. Проте фінальна мета амбітна: повністю позбутися рухомих поверхонь, зробивши конструкцію монолітною.

Параметри та «нестандартна» зовнішність

Сам апарат виглядає так, ніби зійшов зі сторінок наукової фантастики минулого століття. Він має ромбоподібне крило з соєдиненими законцовками та два вертикальних кілі. Силова установка - один реактивний двигун, а повітря він «ковтає» через нижній повітрозабірник. Така схема обрана не заради краси, а для максимальної перевірки того, як повітряні потоки взаємодіють із корпусом на різних режимах.

Цифри теж солідні. Розмах крила становить близько 9 метрів, а максимальна злітна маса сягає 3.2 тонни. Це не маленький дрон для розвідки, а повноцінний технологічний демонстратор, який за розмірами та вагою можна порівняти з легким винищувачем.

Ціна прогресу та перспективи

Програма стартувала ще у 2020 році, і, як це часто буває з проєктами DARPA, терміни трохи попливли, а бюджет підріс. Тільки з 2024 фінансового року на доведення X-65 до ладу виділили близько 63 000 000$ (2 583 000 000 грн).

Навіщо Пентагону ці експерименти? Все просто. Відсутність рухомих частин на крилах - це менша вага, краща «невидимість» для радарів (менше стиків та щілин) та значно простіше обслуговування. Менше механізмів, що можуть зламатися - вища надійність у бою. Якщо все піде за планом, перший політ ми побачимо у 2027 році.

Поки військові експериментують з повітряними потоками, цивільний сектор теж не стоїть на місці: наприклад, морський «літак» Squire розігнався до 130 км/год, демонструючи можливості екранопланів нового покоління.