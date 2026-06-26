Microsoft відтермінувала завершення безпекової підтримки Windows 10 до 2027-го

Програма ESU для Windows 10 була тихо продовжена ще на один рік і тепер завершиться 12 жовтня 2027 року замість жовтня 2026-го. Microsoft тихо оголосила, що програма розширених оновлень безпеки (Extended Security Updates, ESU) для Windows 10 діятиме ще один додатковий рік - до жовтня 2027 року. Для користувачів вона залишиться безкоштовною за умови входу в Windows 10 за допомогою облікового запису Microsoft.

Спочатку програма розширеної підтримки Windows 10 для звичайних користувачів мала тривати лише один рік - до жовтня 2026 року. Однак нова сторінка підтримки, опублікована Microsoft вчора, підтвердила, що програма ESU для Windows 10 тепер діятиме до жовтня 2027 року.

"Підтримку Windows 10 завершено. Ви можете приєднатися до програми ESU у будь-який момент до завершення програми 12 жовтня 2027 року. Якщо ви вже зареєстровані, ваше покриття буде автоматично продовжено до цієї дати - жодних додаткових дій не потрібно", - йдеться на сторінці підтримки.

Усі користувачі Windows 10, які вже підключилися до програми ESU, автоматично отримають цей додатковий рік оновлень. Приєднатися до програми можна безкоштовно, увійшовши до системи за допомогою облікового запису Microsoft, або отримати доступ за 1000 балів Microsoft Rewards чи за $30.

"Імовірно, Microsoft продовжила підтримку Windows 10 ще на один рік через поточну кризу на ринку оперативної пам'яті, яка суттєво підвищила ціни на нові ПК. Через це багатьом користувачам складно фінансово виправдати купівлю нового комп'ютера, особливо якщо їхній поточний ПК з Windows 10 усе ще працює справно", - пише Windows Central.

Досі існують сотні мільйонів комп'ютерів під керуванням Windows 10, і якби розширена підтримка завершилася вже цього жовтня, багато користувачів залишилися б без актуальних виправлень безпеки, які захищають їхні пристрої.

"Програма ESU для Windows 10 є критично важливою для забезпечення безпеки ПК, підключених до інтернету", - зауважує Windows Central.

Microsoft продовжує випускати для Windows 10 оновлення безпеки в межах цієї програми, і відсутність реєстрації в ній залишає пристрій відкритим для зловмисників, які можуть намагатися використовувати вразливості операційної системи Windows 10.

"Хороша новина полягає в тому, що якщо ви вже зареєстровані в програмі, вам не потрібно робити нічого додаткового, щоб залишатися під захистом до жовтня 2027 року. Ваш ПК автоматично продовжить отримувати оновлення безпеки до цієї дати", - додає Windows Central.

Оновлена сторінка програми ESU уточнює, що продовжена підтримка доступна для пристроїв із Windows 10 версії 22H2, а зареєструватися можна навіть після завершення основної підтримки ОС.



