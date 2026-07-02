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Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування
16:30 01.07.2026 |
Держбюджет України отримав майже 600 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соцвиплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
"Фінансування включає 300 млн доларів за підтримки японських гарантій, а також 298,75 млн доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів ", - розповіла вона.
Для того щоб отримати ці кошти, український уряд виконав усі необхідні умови проєкту. Повідомляється, що фінансування дозволить забезпечити виплати для понад 1 мільйона українців, які потребують державної підтримки.
Які виплати профінансують
Міжнародна допомога покриє 18 різних видів соціальних виплат. Серед них:
Кошти мають виключно цивільне призначення і не можуть бути використані на військові цілі.
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