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АНАЛІТИКА

Майже $600 млн від Світового банку: Україна отримала чергове фінансування

16:30 01.07.2026 |

Економіка

Держбюджет України отримав майже 600 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соцвиплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Фінансування включає 300 млн доларів за підтримки японських гарантій, а також 298,75 млн доларів за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів ", - розповіла вона.

Для того щоб отримати ці кошти, український уряд виконав усі необхідні умови проєкту. Повідомляється, що фінансування дозволить забезпечити виплати для понад 1 мільйона українців, які потребують державної підтримки.


Які виплати профінансують

Міжнародна допомога покриє 18 різних видів соціальних виплат. Серед них:

  • допомога сім'ям з дітьми та дітям із тяжкими захворюваннями;
  • підтримка дітей-сиріт у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
  • виплати особам з інвалідністю та багатодітним родинам;
  • фінансування послуг "муніципальна няня", догляду за дитиною до одного року та програми "єЯсла".

    • Кошти мають виключно цивільне призначення і не можуть бути використані на військові цілі.
    За матеріалами: РБК-Україна
     

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