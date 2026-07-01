Фінансові новини
- |
- 01.07.26
- |
- 08:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угода з Швецією: Україна купить 16 винищувачів Gripen E
08:08 01.07.2026 |
Україна та Швеція у вівторок, 30 червня, уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".
"Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E", - повідомив глава держави.
Разом із літаками буде надано пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки, зазначив президент.
Також, у межах попередніх домовленостей із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, перші 16 літаків Gripen C/D буде передано Повітряним силам України уже на початку 2027 року.
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що угоду у вівторок в Києві підписали за участі Володимира Зеленського та міністра оборони Швеції Пола Йонсона.
Він додав, що Україна закуповує 16 Gripen E за кошти єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.
Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції.
Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України, наголосив Федоров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС готується перерахувати Україні наступну частину оборонної допомоги з пакета €90 млрд
|Польща не передасть Україні МіГ-29: причиною стала відмова у співпраці щодо БПЛА
|Облікова ставка під питанням: у НБУ обговорюють діапазон 15–16% у найближчі місяці
Семеро з 11 членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України вважають, що за умови збереження контрольованих інфляційних очікувань, жвавого попиту на гривневі активи та стійкої ситуації на валютному ринку достатньо буде надалі утримувати облікову ставку на незмінному рівні 15% річних, йдеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 17 червня.
|НБУ зафіксував зниження індексу фінансового стресу до рівня до 2022 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Українцям Молдови відкриють доступ до спрощеного громадянства України
|Понад €10 млрд інвестицій: на URC2026 уклали 160 угод щодо відбудови України
|Фінансова підтримка України: Світовий банк надасть $3,39 млрд — заява Свириденко
|Європейський інвестбанк запускає пакет підтримки України більш ніж на €470 млн
|Наступні €100 млрд для України: в ЄС анонсували жорсткі вимоги до фінансування
|Перші €3,2 млрд від ЄС надійшли в Україну: очікується також фінансування для БпЛА
Бізнес
|Перший у світі 1-нм чип: IBM встановила новий рекорд у напівпровідниках
|Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом
|Steam Machine від Valve стартує з $1049: передзамовлення доступні за лотерейною системою
|DHL виходить у «зелену» логістику: вантажі через Атлантику перевозитимуть вітрильниками
|Преміум без компромісів: нові SSD SanDisk для PS5 коштують як п’ять консолей
|Новий Android-троян Rokarolla загрожує користувачам банківських і криптосервісів
|Персонажі з ШІ в іграх: NVIDIA випустила бета-версію ACE Game Agent SDK та плагіни для Unreal Engine 5