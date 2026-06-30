Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса

Опубліковано червневий рейтинг найпотужніших суперкомп'ютерів планети TOP500. Головна сенсація - американська система El Capitan, що лідирувала до цього, зміщена з п'єдесталу. У світі високопродуктивних обчислень (HPC) з'явився новий, неймовірно потужний лідер, і він родом з Китаю.

Знайомтеся: LineShine - суперкомп'ютер, що здолав межу в 2,198 ексафлопса (квінтильйона операцій на секунду) у тесті Linpack. Це перший випадок з 2017 року, коли китайська система офіційно очолила світовий чарт.

У чому унікальність нового лідера?

Новий чемпіон встановлений у Національному суперкомп'ютерному центрі в Шеньчжені (NSCS). Найцікавіше в LineShine - це його архітектура. В епоху, коли всі рекорди ставляться завдяки потужним графічним прискорювачам (GPU), китайські інженери пішли іншим шляхом: система побудована на базі кастомної платформи LingKun з унікальними 304-ядерними процесорами LX2 (працюють на частоті 1,55 ГГц). Щоб надати таку потужність, суперкомп'ютеру знадобилася шалена кількість ядер - 13 789 440. В якості «нервової системи» використовується фірмовий інтерконект LingQi, а працює все це під управлінням китайської операційної системи Kylin OS.

Втім, у процесорного підходу є нюанс. На тесті змішаної точності (HPL-MxP), який критично важливий для завдань штучного інтелекту та нейромереж, LineShine поводився скромніше, зайнявши лише 4-е місце з результатом 7,92 ексафлопса.

Актуальна п'ятірка світових гігантів

Ексафлопсний клуб розширюється і тепер перша п'ятірка виглядає наступним чином:

Місце Назва Країна Потужність (HPL, Ексафлопс) Особливості 1 LineShine Китай 2,198 Новий лідер на 304-ядерних CPU LingKun 2 El Capitan США 1,809 Торішній чемпіон на гібридних чіпах AMD MI300A 3 Frontier США 1,353 Легендарна система на процесорах AMD EPYC 4 Aurora США 1,012 Гігант на основі Intel Xeon Max та Intel GPU Max 5 JUPITER Booster Німеччина 1,000 Найпотужніший суперкомп'ютер Європи (на NVIDIA GH200)

Цікавий факт

Попередній лідер, американський El Capitan, відстає від китайської новинки на понад 20%, хоча й залишається надзвичайно ефективним з погляду енергоспоживання (60,94 гігафлопс на ватт).

Скинення американських систем з вершини рейтингу явно показує, що технологічне змагання між США та Китаєм досягло пікових обертів. Китай зміг обійти конкурентів, спираючись виключно на власні внутрішні розробки чіпів та архітектур.

Боротьба за ексафлопси триває та відповідний крок із боку США та Європи - лише питання часу.