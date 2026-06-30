Помилки ШІ змусили автогіганта повернути інженерів після скорочень

Компанія Ford повернула на роботу близько 350 досвідчених інженерів для вирішення проблем з якістю автомобілів, які не вдалося усунути за допомогою штучного інтелекту. Керівництво Ford визнало, що ефективність ШІ залежить від якості даних, і що досвідчені фахівці є незамінними для виявлення дефектів. Завдяки їхній роботі, Ford покращила свої позиції в рейтингу якості автомобілів. Це рішення також сприяло зниженню витрат на гарантійне обслуговування та відкликання автомобілів.









Американська компанія Ford найняла, підвищила на посаді або повернула на роботу близько 350 досвідчених технічних фахівців у рамках масштабних зусиль щодо вирішення проблем з якістю автомобілів. Про це пишуть Bloomberg та Business Insider.

За словами керівників компанії, ці досвідчені інженери допомагали наставляти молодих працівників, керували перевірками дизайну, вдосконалювали інструменти штучного інтелекту та автоматизованого контролю якості, які Ford використовує для виявлення дефектів до того, як автомобілі потраплять до покупців.

"Штучний інтелект - це фантастичний інструмент, але його ефективність залежить від інформації, яка використовується для його навчання", - сказав віцепрезидент Ford із розробки автомобільного обладнання Чарльз Пун.

"Ми помилково вважали, що просто впровадивши штучний інтелект і врахувавши наші проєктні вимоги, ми отримаємо високоякісний продукт", - додав він.

Пун заявив, що у попередні роки Ford не докладав достатніх зусиль для збереження знань своїх найдосвідченіших інженерів. Деякі з них покинули компанію до того, як їхній досвід був повністю інтегрований у системи Ford.

Завдяки роботі досвідчених фахівців Ford у 2026 році випередила таких визнаних лідерів у сфері якості, як Toyota Motor та Honda Motor, у рейтингу JD Power, що оцінює якість автомобіля протягом перших трьох місяців експлуатації. Цього року Ford перевершили лише люксові бренди Porsche та Genesis.





У торішньому опитуванні Ford посів десяте місце серед масових брендів, якість продукції яких була нижчою за середню у галузі. Цього року компанія показала найкращий результат серед усіх аналогічних брендів.

Повернення досвідчених інженерів у Ford суперечить поширеній думці і побоюванням про те, що ШІ замінить усіх працівників інтелектуальної праці. Але у Ford виявили, що машини не можуть замінити досвід.

"Ми дедалі більше покладалися на автоматизовані системи контролю якості, але не отримували бажаних результатів. Ми повернули технічних фахівців, і вони виявляють потенційні причини поломок ще до того, як деталь потрапить на виробничу ділянку", - розповів операційний директор компанії Кумар Галхотра.

Результати їхньої роботи безпосередньо впливають на прибуток компанії, заявив генеральний директор Ford Джим Фарлі.

"Ми бачимо, що обсяги гарантійного обслуговування знижуються. Ми бачимо, що витрати на відкликання автомобілів знижуються. Все це робить внесок у зниження витрат Ford на сотні мільйонів доларів", - сказав Фарлі в ефірі Bloomberg TV.

Загалом автовиробник прагне скоротити витрати на $1 млрд цього року.