Космічна доставка нового рівня: SpaceX представила систему Starfall зі зворотним рейсом

Поки світ спостерігає за гігантськими стрибками Starship, компанія SpaceX тихо (якщо так можна сказати про гуркіт Falcon 9) розширює свій вплив у сегментах, де гроші лежать ближче до Землі. 23 червня з мису Канаверал стартувала місія, яка може змінити правила гри в орбітальній логістиці. Йдеться про перший запуск капсули Starfall - спеціалізованого апарата для повернення вантажів з орбіти.

Логістичне «вузьке місце» космосу

Проблема сучасної космонавтики полягає не лише в тому, щоб щось вивезти на орбіту, а в тому, щоб повернути результати роботи назад цілими. Кораблі Dragon чудові, але вони розраховані на великі місії та екіпажі. Для невеликих партій фармацевтичних препаратів або кристалів, вирощених у невагомості, потрібен був дешевший та компактніший «кур'єр». Саме цю нішу має зайняти Starfall.

Запуск пройшов за вже звичним, майже рутинним сценарієм. Перший ступінь ракети Falcon 9 з індексом B1078 відправився у свій 29-й політ. Така кількість повторних використань уже навіть не дивує, а лише підкреслює технологічну прірву між SpaceX та іншими гравцями ринку. Після виконання завдання ступінь успішно приземлився на морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантиці.

Більше, ніж просто коробка з парашутом

Starfall - це досить масивна конструкція діаметром 3.1 метра та вагою близько 2.1 тонни. Попри скромну висоту у 75 сантиметрів, капсула здатна прийняти на борт до однієї тонни корисного навантаження. Це значно більше, ніж пропонують існуючі комерційні рішення для повернення матеріалів. Основа захисту - тепловий екран із вуглеволокна, який має витримати пекельні температури під час входу в атмосферу.

Алгоритм місії виглядає наступним чином: друга ступінь виводить апарат на орбіту, де він робить півтора витка навколо планети. Далі - гальмівний імпульс, відділення та самостійне повернення. Орієнтація у просторі забезпечується системою на стисненому азоті, а фінальна посадка - парашутами. Приводнення заплановане у Тихому океані, приблизно за 965 кілометрів від узбережжя Каліфорнії.

Орбітальний завод стає реальністю

Капсула Starfall. Ілюстрація: Federal Aviation Administration (FAA)

Важливість цієї місії важко переоцінити. Космічна економіка поступово переходить від стадії експериментів до повноцінного бізнесу. Фармацевтичні компанії та матеріалознавці вже давно розглядають мікрогравітацію як унікальне середовище для створення структур, які неможливо отримати на Землі. Орбітальне виробництво потребує стабільного та регулярного каналу доставки готової продукції клієнту. Starfall - це спроба SpaceX монополізувати ще й цей сервіс.

Цікаво, що конструкцію капсули розробляли з прицілом на майбутнє. Вона сумісна не тільки з Falcon 9, а й з вантажним відсіком Starship. Це означає, що в перспективі ми побачимо справжній конвеєр: великий корабель виводить десятки таких капсул, а вони повертаються на Землю в міру готовності вантажу.

Поки SpaceX освоює логістику майбутнього, старі інструменти дослідження космосу теж потребують уваги. Наприклад, NASA рятуватиме телескоп, який занадто швидко падає на Землю, запустивши спеціальну місію вже наприкінці цього місяця.