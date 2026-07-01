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АНАЛІТИКА

Samsung повертається до 1,4-нм техпроцесу, але запуск серійного виробництва відклали до 2029-го

09:46 01.07.2026 |

Новини IT

Samsung Foundry відновила розробку 1,4-нм технологічного процесу після паузи, однак масове виробництво таких чипів тепер заплановане лише на 2029 рік. Компанія змінила пріоритети, щоб спершу покращити вихід придатних кристалів (yield) для свого 2-нм техпроцесу.

Як пише SamMobile, Samsung уже поновила роботи над комерціалізацією 1,4-нм техпроцесу. Для цього компанія звернулася до партнерів, зокрема Applied Materials і Lam Research, із замовленням обладнання для наступного етапу розробки.

Нове обладнання встановлять у дослідницькому центрі NRD-K у Гіхині (Південна Корея), де Samsung займається розробкою передових технологій виробництва напівпровідників. Там також уже встановлені новітні літографічні системи High-NA EUV компанії ASML, які використовуватимуться для окремих етапів виробництва 1,4-нм чипів.

Спочатку Samsung планувала запустити масове виробництво 1,4-нм чипів у 2027 році. Однак торік компанія призупинила цей проєкт, щоб зосередитися на вдосконаленні 2-нм техпроцесу та підвищенні його виходу придатних кристалів.

За даними галузевих джерел, ця стратегія вже принесла результат. Саме після покращення 2-нм виробництва Samsung отримала контракт із Tesla вартістю $16,5 млрд на випуск чипів AI6, які використовуватимуться в електромобілях, ШІ-серверах і гуманоїдних роботах компанії.

Попри відновлення робіт, Samsung поки що відстає від основних конкурентів у гонці за найтонші техпроцеси. Intel планує розпочати масове виробництво 1,4-нм чипів уже у 2027 році, тоді як TSMC орієнтується на 2028 рік. Таким чином, Samsung може вийти на ринок на один-два роки пізніше.

Окрім розвитку нових техпроцесів, Samsung також працює над наступним поколінням флешпам'яті V12 NAND. Компанія вже почала замовляти обладнання для її виробництва. Очікується, що масовий випуск таких чипів розпочнеться у 2030 році, а сама пам'ять використовуватиме нову багатошарову структуру компонування пластин.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Samsung
 

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